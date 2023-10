Nagelsmann-Effekt? Tickets für DFB-Heimpremiere gehen im Eiltempo weg

Von: Jan Oeftger

Die deutsche Nationalmannschaft möchte mit Trainer Nagelsmann Fahrt für die Heim-EM aufnehmen. Das Fan-Interesse steigt, wie die Ticketverkäufe belegen.

Frankfurt – Die vergangenen Misserfolge der deutschen Nationalmannschaft wirkten sich auch auf das Fan-Interesse aus. Die Stadien bei Heimspielen voll zu bekommen, war kein leichtes Unterfangen. Julian Nagelsmann soll als neuer Bundestrainer nicht nur innerhalb des Teams neue Euphorie entfachen, sondern auch im Umfeld. Dieser Plan scheint ein gutes halbes Jahr vor der EM 2024 im eigenen Land aufzugehen.

Die letzten DFB-Heimspiele Zuschauerzahl Gegen Frankreich (2:1) 60.486 in Dortmund Gegen Japan (1:4) 24.980 in Wolfsburg (ausverkauft) Gegen Kolumbien (0:2) 50.421 in Gelsenkirchen Gegen die Ukraine (3:3) 35.795 in Bremen (ausverkauft)

Deutschland erwartet die Türkei im Berliner Olympiastadion

Nach der USA-Reise in dieser Länderspielpause steht für den DFB im November das nächste Heim-Länderspiel an. Im Berliner Olympiastadion ist dann bei Nagelsmanns Heim-Debüt die Türkei zu Gast. Das Fan-Interesse an dieser Begegnung ist riesig. Der DFB vermeldete schon 24 Stunden nach Start des Vorverkaufs über 35.000 verkaufte Tickets.

Nur eine gute Stunde später aktualisierte der Verband die Meldung. Mittlerweile sind 40.000 Eintrittskarten verkauft. Für das Spiel sind 72.593 Sitzplätze vorgesehen. Weitere Tickets gibt es über das DFB-Ticketportal oder die Ticket-Hotline (069/90283848). Der Nagelsmann-Effekt? Vielleicht. Eine gewichtige Rolle spielen könnte dabei auch die große Zahl türkischstämmiger Menschen in der Hauptstadt, die sich natürlich für das Spiel interessieren.

Nicht erst bei der Heim-EM darf sich das Berliner Olympiastadion auf viele Zuschauer freuen. © Alexander Hassenstein

Interesse an DFB-Team war zuletzt nicht so groß

Dass der DFB so schnell eine große Anzahl an Tickets verkaufen kann, ist besonders beachtlich, wenn man auf die jüngste Vergangenheit schaut. Das Debakel gegen Japan (1:4) fand in Wolfsburg statt. Das verhältnismäßig kleine Stadion war zwar mit 24.980 ausverkauft. Dies lag aber sicher auch am geringen Fassungsvermögen.

Das Duell gegen Frankreich fand in Dortmund vor einigen freien Plätzen statt. 60.486 Fans wollten sich das prestigeträchtige Länderspiel ansehen. Für europäische Spiele sind in der Heimspielstätte der Borussia 66.099 Zuschauer zugelassen. Auch beim Länderspiel zuvor im Juni blieben auf Schalke Plätze unbesetzt. Fünf Tage vor der Partie waren noch rund 10.000 Karten zu verkaufen. Am Ende blieben etwa 4.000 Plätze frei.

Zunächst ist die deutsche Nationalmannschaft auf USA-Reise

Wenn der Kartenverkauf nach dem vielversprechenden Start so weitergeht, bleibt dem DFB-Team ein solches Szenario gegen die Türken in Berlin am 18. November erspart. Doch zunächst liegt der Fokus auf der USA-Reise mit den Spielen gegen die USA am 14. Oktober und gegen Mexiko am 18. Oktober. (jo)