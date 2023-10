Deutschland gegen Bulgarien live: EM-Qualifikation der U21 im Free-TV und Livestream

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Trifft mit seiner Mannschaft in der EM-Quali auf Bulgarien: U21-Coach Antonio Di Salvo. © Arne Dedert/dpa

In der EM-Qualifikation trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft auf Bulgarien. So sehen Sie die Partie live im Free-TV und Stream.

Sofia – Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es am 4. Spieltag der EM-Qualifikation gegen Bulgarien. Ausgetragen wird die Partie am Freitag, 13. Oktober 2023, im Stadion Aleksandar Shalamanov in der Hauptstadt Sofia. Der Anpfiff ist für 18.15 Uhr deutscher Zeit geplant.

Deutschlands U21 trifft in der EM-Qualifikation am 4. Spieltag auf Bulgarien. So sehen Sie die Partie am Freitag ab 18.15 Uhr im Free-TV und Livestream.

Deutschlands U21 zu Gast in Bulgarien live: Wo läuft die Partie im Free-TV?

Die Partie der deutschen U21 gegen die bulgarische Auswahl wird am Freitag ( 13. Oktober ) live im Free-TV übertragen.

gegen die wird am ( ) im übertragen. Die Rechte für die Übertragung der deutschen U21 liegen bei der ProSiebenSat.1 Media SE .

der liegen bei der . Die Übertragung der U21 im Free-TV startet um 17.45 Uhr auf ProSieben MAXX.

U21-Nationalmannschaft vs. Bulgarien live: Wer überträgt die DFB-Elf in der EM-Quali im Livestream?

Die Partie von Deutschlands U21 gegen Bulgarien wird auch im Livestream zu sehen sein.

wird auch im zu sehen sein. Bei ran.de ist ein kostenloser Livestream abrufbar.

ist ein abrufbar. Die Übertragung im Livestream startet ebenfalls um 17.45 Uhr .

im startet ebenfalls um . Auch beim Streamingdienst Joyn ist ein Livestream zum Gastspiel der DFB-Junioren in Bulgarien verfügbar, dafür ist aber ein Abo notwendig.

Deutschlands U21 live: Mit Karim Adeyemi gegen Bulgarien

Bei der Bekanntgabe seines Kader sorgte U21-Trainer Antonio Di Salvo für eine Überraschung. Karim Adeyemi, der beim BVB zuletzt schwächere Leistungen zeigte, ist zurück im Aufgebot der Junioren-Auswahl. Julian Nagelsmann, der sich mit der A-Nationalmannschaft aktuell in den USA befindet, verzichtete hingegen auf eine Nominierung des Flügelstürmers.

Ebenfalls mit dabei sind Eintracht-Angreifer Ansgar Knauff und BVB-Youngster Youssoufa Moukoko sowie die Debütanten Julian Eitschberger (Hallescher FC), Leandro Morgalla (RB Salzburg) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach). Gegen die zweitplatzierten Bulgaren sind die Deutschen, die bislang erst eine Partie absolvierten (3:0 gegen Kosovo) und daher auf dem dritten Platz in Quali-Gruppe C stehen, der Favorit. (masc)