Wer überträgt Deutschland - Ungarn heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

David Raum (r.) bejubelt gemeinsam mit Joshua Kimmich, Timo Werner, Ilkay Gündogan, Jonas Hofmann und Thomas Müller ein Tor der Nationalmannschaft. © ULMER / Imago Images

In der Nations League trifft Deutschland heute auf Ungarn. Alle Infos, wer die Partie live im TV und Stream überträgt.

Leipzig ‒ Die WM 2022 rückt mit großen Schritten näher, Hansi Flick hat nur noch zwei Spiele Zeit, bevor er seinen Kader nominieren muss. Die beiden Nations-League-Partien gegen Ungarn und England werden also zu einer Art Generalprobe vor dem Turnier in Katar. Gleichzeitig geht es aber immer noch darum, die Gruppe in der Nations League zu gewinnen. Mit einem Sieg gegen Ungarn würden die Chancen darauf erstmal sehr gut aussehen. England spielt gleichzeitig gegen Italien.

Wer als vermeintlicher WM-Kandidat noch nicht für den Kader nominiert wurde, muss sich wohl auch keine Hoffnungen mehr machen, dass sich das noch ändert. Dazu zählt unter anderem Niclas Füllkrug als bisher bester deutscher Torschütze. „Es ist gerade Länderspielpause und ich sitze hier auf dem Podium und das hat auch mit Sicherheit seine Gründe - und das ist auch okay“, sagte der Bremer selbst zu der aktuellen Situation. Als Mittelstürmer wurden Timo Werner und Lukas Nmecha für die anstehenden Begegnungen eingeladen.

Nations League, 5. Spieltag Deutschland - Ungarn Anpfiff: 23. September 2022, 20.45 Uhr Stadion: Red-Bull-Arena, Leipzig Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Prämie für deutschen WM-Sieg - Summe soll vor der WM 2022 verhandelt werden

Wer schließlich mit zur Wüsten-WM fahren darf, wird sich auf eine saftige Prämie freuen können. Im Falle einer gewonnenen Weltmeisterschaft sollen 400.000 Euro winken ‒ das wäre eine Rekordsumme. Der Mannschaftsrat um Kapitän Manuel Neuer wird mit Oliver Bierhoff und weiteren Verantwortlichen verhandeln. „Richtung Prämienverhandlung kann ich sagen, dass Gespräche stattfinden. Ich glaube, es wird jetzt nicht wie 1974 sein, dass man noch während des Turniers spricht. Das wird schon vorher geklärt und ich hoffe natürlich auf einfache Gespräche“, so der DFB-Manager.

Dass es auch eine Prämie für den Sieg in der Nations League gibt, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Dafür sollten aber auch in den kommenden Spielen circa vier Punkte geholt werden. Anschließend würde man im kommenden Sommer an der Endrunde teilnehmen und gegen die anderen Gruppensieger aus der Liga A spielen. In der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main würden sich die Bosse sicherlich über eine neue Trophäe in der Vitrine freuen.

Platzierung Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Ungarn 4 7:3 4 7 2. Deutschland 4 8:5 3 6 3. Italien 4 5:7 -2 5 4. England 4 1:6 -5 2

Wer zeigt Deutschland gegen Ungarn heute live im Free-TV?

Die Partie wird live im Free-TV vom ZDF übertragen. Die Sendung beginnt ab 20.15 Uhr, um 20.45 Uhr wird angepfiffen. Moderator Jochen Breyer leitet die Vorberichte mit Experte und Gladbach-Profi Christoph Kramer. Béla Réthy kommentiert die Geschehnisse auf dem Spielfeld.

Wo läuft das Länderspiel zwischen Deutschland und Ungarn heute live im Stream?

Begegnung: Deutschland - Ungarn TV: ZDF Live-Stream: zdf.de, sportstudio.de

Sollten Sie das Spiel heute im Live-Stream verfolgen wollen, können Sie die ZDF-Übertragung auf zdf.de und sportstudio.de sehen. Alle Parallel-Spiele der Nations League sind dort jedoch nicht verfügbar. Die Rechte an dem Turnier außerhalb der deutschen Spiele liegen bei DAZN.