Deutschland trifft auf die USA: Hier sehen Sie das Nagelsmann-Debüt live

Von: Korbinian Kothny

Die deutsche Nationalmannschaft trifft beim Debüt von Julian Nagelsmann auf die USA. So sehen Sie die Partie live im TV und im Livestream.

Hartford – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist am Montag in den USA gekommen. Bis Samstag (21 Uhr, MESZ) hat die DFB-Auswahl noch Zeit, um sich auf das Freundschaftsspiel gegen die USA vorzubereiten. Am Dienstagnachmittag Ortszeit leitete Julian Nagelsmann bereits sein erstes Training als Bundestrainer.

Hier sehen Sie das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft live im TV

Die Partie USA – Deutschland am Samstag (14. Oktober) wird live im Free-TV gezeigt.

Das Debüt von Julian Nagelsmann wird im TV von RTL übertragen.

Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr (MESZ). Die Live-Übertragung mit den Vorberichten startet um 20.15 Uhr.

Die Partie findet in Hartford, USA, statt.

Bei milden Temperaturen war auch Co-Trainer Sandro Wagner auf dem in einem Waldstück gelegenen Gelände eng in die Abläufe eingebunden. DFB-Rückkehrer Mats Hummels konnte nach seiner Auswechslung im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag ohne erkennbare Probleme mittrainieren. Nagelsmann hatte bereits berichtet, dass der 34-Jährige einsatzfähig sei.

Am Mittwoch wird Kai Havertz nach einer Zahn-Operation noch aus London erwartet. Dann hat Nagelsmann seinen Kader mit 22 Feldspielern und vier Torhütern komplett.

Julian Nagelsmann feiert am Samstag sein Debüt als Nationaltrainer. © IMAGO/Marc Schueler

Hier sehen Sie das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft im Livestream

Die Partie USA – Deutschland wird außerdem im Internet als Livestream angeboten.

Über RTL+ können Sie das Spiel im Livestream anschauen.

Für RTL+ benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Auf USA-Test folgt Testspiel gegen Mexiko in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

Nagelsmann startet in Amerika in sein Trainer-Projekt, das zu einer erfolgreichen Heim-EM im kommenden Sommer führen soll. Im September war er zum Nachfolger von Hansi Flick ernannt worden. Bis Freitag bereitet sich die DFB-Elf im US-Bundesstaat Massachusetts auf die ersten beiden Testpartien unter Nagelsmann vor.

Am Samstag ist das Team der USA in Hartford (21.00 Uhr/RTL) der erste Kontrahent. Am 18. Oktober (2.00 Uhr/ARD) ist Mexiko in Philadelphia der zweite Gegner.

Obwohl sich Leon Goretzka über die Nominierung für die Nationalmannschaft freute, kritisierte er live im TV die USA-Reise. (dpa/kk)