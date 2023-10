Deutschland gegen Wales heute live im TV und Stream: Hier sehen Sie die DFB-Frauen

Von: Korbinian Kothny

Horst Hrubesch feiert am Freitag gegen Wales sein Comeback als Trainer der DFB-Frauen. So sehen Sie die Partie live im TV und als Live-Stream.

Sinsheim – Die Spannung steigt für die deutschen Fußballerinnen. Am Freitag steht das dritte Gruppenspiel in der Nations League bevor. Die DFB-Damen treffen in Sinsheim auf Wales, wobei es um nichts Geringeres als die Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Frankreich geht.

So können Sie das Länderspiel der DFB-Damen live im Fernsehen verfolgen

Deutschland – Wales, Freitag, 27. Oktober, 17.45 Uhr

Das Länderspiel der DFB-Frauen wird live im Free-TV bei der ARD übertragen.

bei der übertragen. Die Live-Übertragung startet um 17.35 Uhr.

startet um 17.35 Uhr. Die Partie wird zudem als Live-Stream bei sportschau.de gezeigt.

Horst Hrubesch rechnet mit erfolgreicher Olympia-Qualifikation

Am Freitag feiert auch Horst Hrubesch seine Rückkehr als Interimstrainer. Derzeit belegt das DFB-Team nach zwei Spielen und drei Punkten den zweiten Platz in der Gruppe A3.

Sollte die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris erfolgreich sein, schließt Interimstrainer Hrubesch eine weitere Betreuung der Frauen-Nationalmannschaft nicht aus. „Mir war bei der Verabredung wichtig, dass es Schritt für Schritt entschieden wird. Wenn Paris nicht klappt – was ich nicht glaube -, müsste jemand Neues kommen, der alles neu aufbaut. Das bin nicht ich“, äußerte Hrubesch gegenüber Sport Bild. „Aber wenn wir Olympia erreichen und ich gebraucht werde, können wir uns gern darüber unterhalten, ob ich das noch mache.“

Horst Hrubesch feiert sein Comeback als Frauen-Nationaltrainer. © IMAGO/Jürgen Kessler

Nach Wales trifft das DFB-Team auf Island

Hrubesch übernimmt zum zweiten Mal nach 2018 die Rolle des Cheftrainers für die Fußball-Nationalmannschaft. Er wurde kürzlich als Interimslösung vorgestellt, da Martina Voss-Tecklenburg nach der WM zunächst krankheitsbedingt ausfiel und sich derzeit in einem Erholungsurlaub befindet. Der 72-Jährige soll die deutschen Fußballerinnen um Alexandra Popp zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris führen.

Am Freitag steht das Spiel gegen Wales an, am 31. Oktober ist Island der Kontrahent. Die weiteren Spiele der Nations League sind für Dezember geplant. Eine potenzielle Finalrunde, die Deutschland für die Olympia-Qualifikation erreichen müsste, ist erst im Jahr 2024 vorgesehen. (dpa/kk)

