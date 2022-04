Deutschlands Gruppengegner bei der Fußball-WM 2022

Teilen

Die Gruppe E mit Spanien, dem Gewinner des Interkontinentalen Play-offs 2, Deutschland und Japan ist auf einer Anzeige zu sehen. © Christian Charisius/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der WM in Katar in der Vorrunden-Gruppe E gegen Japan und Spanien. Zudem geht es gegen den Sieger des Qualifikations-Playoffspiels zwischen Neuseeland und Costa Rica, wie die Auslosung in Doha ergab.

Spanien

Doha - Das alte Dauerduell aus der Ära Joachim Löw lebt wieder auf: Spanien und Deutschland spielten bei der EM 2008 im Endspiel und bei der WM 2010 im Halbfinale gegeneinander - jeweils setzte sich die Selección mit 1:0 durch und gewann später den Titel.

Nun kommt es bei der WM 2022 schon in der Vorrunde zum Aufeinandertreffen. Die Zeit der damaligen Dauertitelgewinner um Xavi und Andrés Iniesta ist inzwischen vorbei, doch Spanien gehört mit einer neuen Generation wieder zu den Titelkandidaten.

Bei der EM 2021 scheiterte der Weltmeister von 2010 erst im Halbfinale am späteren Titelträger Italien, der nun in Katar fehlen wird. Der zentrale Mittelfeldspieler Pedri feierte bei dem Turnier seinen Durchbruch und gilt als größtes Versprechen des Teams. Auch Leipzigs Dani Olmo und die Stürmer Alvaro Morata und Ferran Torres strahlen große Gefahr aus. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen verlor Deutschland 0:6.

WM-Teilnahmen (inklusive 2022): 16 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Größter WM-Erfolg: Weltmeister 2010

WM-Spiele gegen Deutschland: 1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen (4 Spiele)

Länderspielbilanz gegen Deutschland: 8 Siege, 8 Remis, 9 Niederlagen (25 Spiele)

Trainer: Luis Enrique

Star: Pedri

Japan

Im Auftaktspiel bekommt es die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick mit einem machbaren Gegner zu tun. Japan, 2002 gemeinsam mit Südkorea WM-Gastgeber, ist zwar seit über zwei Dekaden Dauerteilnehmer beim wichtigsten Turnier der Welt, profitiert dabei aber auch von relativ schwacher Konkurrenz auf dem asiatischen Kontinent. Über das Achtelfinale sind die „Samurai Blue“ bislang nicht hinausgekommen.

Profis wie Takumi Minamino oder Frankfurts Daichi Kamada sind in der Offensive zwar Lichtblicke, doch ein wirklich schwerer Gegner ist das Team von Hajime Moriyasu aus dem dritten Topf nicht. In der Qualifikation landete Japan gar hinter Saudi-Arabien und löste nur als Gruppenzweiter das WM-Ticket.

WM-Teilnahmen (inklusive 2022): 7 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale 2002, 2010, 2018

WM-Spiele gegen Deutschland: keine

Länderspielbilanz gegen Deutschland: 0 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage (2 Spiele)

Trainer: Hajime Moriyasu

Star: Takumi Minamino

Neuseeland oder Costa Rica

Auf den dritten Gruppengegner neben Spanien und Japan muss Bundestrainer Hansi Flick mit seinem Nationalteam zunächst warten. Der Sieger aus dem Playoff-Duell Costa Rica gegen Neuseeland wird es in Katar 2022 mit dem viermaligen Weltmeister zu tun bekommen. Costa Rica hat in der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation einen furiosen Endspurt hingelegt und gilt in dem Duell als Favorit, das im Juni in Katar stattfindet. Mit Costa Rica verbindet das deutsche Team auch die Erinnerung an die Heim-WM 2006, damals gab es diese Begegnung im Eröffnungsspiel von München.

Costa Rica:

WM-Teilnahmen: 5 (1990, 2002, 2006, 2014, 2018)

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (2014)

WM-Spiele gegen Deutschland: 0 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage - 1 Spiel

Länderspielbilanz gegen Deutschland: 0 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage - 1 Spiel

Trainer: Luis Fernando Suárez

Star: Keylor Navas

Neuseeland:

WM-Teilnahmen: 2 (1982, 2010)

Größter WM-Erfolg: Vorrunde (1982, 2010)

WM-Spiele gegen Deutschland: keine

Länderspielbilanz gegen Deutschland: 0 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage - 1 Spiel

Trainer: Danny Hay

Star: Chris Wood dpa