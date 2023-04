Deutschlands Neu-Nationalspieler Felix Nmecha greift „Cancel-Culture“-Debatte auf

Von: Niklas Kirk

Zuletzt sorgte Felix Nmecha im DFB-Team und in der Liga für Furore. Nun sorgen jedoch seine Social-Media Aktivitäten wiederholt für Aufsehen.

Wolfsburg – Für Felix Nmecha läuft diese Saison bisher nach Plan. Trotz der ausbaufähigen Tabellensituation seines Arbeitgebers, dem VfL Wolfsburg, gelang dem 22-Jährigen der Durchbruch, der ihm jüngst sein Debüt für die DFB-Mannschaft einbrachte. Wie fast alle Profis im Fußballgeschäft werden auch bei ihm seine persönlichen Meilensteine und die dazugehörigen Gedanken in Instagram-Beiträgen dokumentiert und zum „liken“ freigegeben. Seinem Debüt bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien folgte ein Post Arm in Arm mit Dodi Lukebakio von Hertha BSC. Am vergangenen Montag (6. April) jedoch teilte Nmecha eine Instagram-Story, die eher als Gesellschaftskritik zu verstehen sein dürfte.

Felix Nmecha Geboren: 14. Dezember 1998 in Hamburg Bisherige Vereine: Preston North End, VfL Wolfsburg, FC Middlesbrough, RSC Anderlecht, Manchester City, VfL Wolfsburg Position: Sturm, Offensives Mittelfeld

DFB-Akteur Nmecha beklagt „Cancel Culture“

Wie das Fußballmagazin 11Freunde berichtet, habe Nmecha eine Story geteilt, in welcher der bekennende Christ Jesus als die „objektive Wahrheit“ bezeichnet, zu der „diese Generation“ finden müsse. Dieser Meinungsäußerung fügt er jedoch noch hinzu:​„We are now in a time of ​‚cancel cul­ture‘ where what used to be called free speech has now been called ​‚hate speech‘ if it doesn’t agree with cer­tain people“.

Ohne einen konkreten Bezug zu einem Sachverhalt herzustellen, vertrat Nmecha hier wohl die Ansicht, dass die freie Sprache unterdrückt werde, wenn sie nicht mit der Meinung derjenigen übereinstimmt, die die vermeintliche Meinungshoheit haben. Diese Meinungen würden gemeinhin als „Hassrede“ disqualifiziert.

Felix Nmecha bei seinem Debüt für die Nationalmannschaft. © Federico Gambarini/dpa

DFB-Akteur Nmecha: Auf Tuchfühlung mit Matt Walsh

Mitte Februar war in einer seiner Stories jedoch der konkrete Bezug klar erkennbar, als er die Instagram-Story des rechten US-Kommentators und Autors Matt Walsh teilte und damit für Aufsehen sorgte. Mit den Worten „If we don‘t see what is wrong with this“ bekamen seine Follower ein Video von Walsh zu sehen, in dem ein Vater dafür kritisiert wird, die Geschichte seines Trans-Kindes zu erzählen.

Matt Walsh profiliert sich sowohl bei Twitter, als auch bei Instagram regelmäßig mit homophoben und transphoben Inhalten. Was Nmecha und Walsh auf den ersten Blick eint, ist der ausgeprägte christliche Glauben. Auf die negativen Reaktionen folgte eine Entschuldigung Nmechas – via Instagram-Story – in der er sich jedoch nicht komplett von Walshs Inhalten distanziert und darauffolgend auf seine persönliche Bindung an die geschriebene Bibel verweist.

Felix Nmecha bezieht in seiner Instagram Story Stellung zu dem Video. © Instagram Story von @felix_nmecha (Screenshot)

DFB-Akteur Felix Nmecha: Eine Stellungnahme des VfL bleibt vorerst aus

Nmecha bewegt sich somit zumindest in einem Spannungsfeld, in dem freie Meinungsäußerung und die eigenen Glaubensgrundsätze selbstverständlich Privatangelegenheiten sind, es sich jedoch die Frage stellt, wie privat diese sind, wenn sie öffentlichkeitswirksam mit 55.000 Followern geteilt werden.

Zudem könnten die verbreiteten Inhalte in Widerspruch zu den proklamierten Werten seines Arbeitgebers stehen. Mehrfach setzte sich der VfL Wolfsburg öffentlichkeitswirksam für Vielfalt und Diversität ein – nicht zuletzt durch die von Maximilian Arnold getragene Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Laut 11Freunde-Magazin blieben Reaktionen vonseiten des Vereins jedoch bisher aus. (nki)