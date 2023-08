Deutschlands Spielorte bei der EM 2024: In diesen Stadien spielt die DFB-Auswahl

Die EM 2024 findet in Deutschland statt. Die Stadien, in denen die DFB-Auswahl ihre Vorrundenspiele bestreiten wird, stehen bereits fest.

München – 2024 wird Deutschland zum zweiten Mal nach 1988 die Gastgeberrolle für eine Fußball-Europameisterschaft übernehmen. Am 14. Juni 2024 ist die Eröffnungspartie in München geplant, während das Finale am 14. Juli im Olympiastadion in Berlin ausgetragen wird. Das deutsche Nationalteam hat aufgrund seiner Gastgeberposition automatisch einen Platz im Turnier und strebt den vierten Titelgewinn bei einer Europameisterschaft an.

EM 2024 Gastgeber: Deutschland Dauer: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Titelverteidiger: Italien

EM 2024: Stadien der Vorrundenpartien der DFB-Auswahl stehen fest

In ihrer Rolle als Gastgeber ist die DFB-Mannschaft in der Gruppe A gesetzt und wird das Eröffnungsspiel in München bestreiten. Die Austragungsorte für die anderen beiden deutschen Vorrundenspiele sind ebenfalls bereits festgelegt. Das zweite Gruppenspiel wird in Stuttgart ausgetragen, während die Mannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick für ihr letztes Gruppenspiel nach Frankfurt reisen wird. Hier sind die Stadien im Überblick:

Allianz-Arena in München: Im Jahr 2005 erfolgte nach einer Bauzeit von drei Jahren die Einweihung der Heimspielstätte des FC Bayern. Die Arena beeindruckt durch vielfältige architektonische und technische Merkmale. Besonders hervorzuheben ist zweifellos das äußere Erscheinungsbild, das durch insgesamt 2.784 Luftkissen erzeugt wird, die die Arena praktisch „bedecken“. Von diesen Luftkissen können 1.056 einzelne Lichtquellen individuell beleuchtet werden.

MHPArena in Stuttgart: Im Stadtteil Bad Cannstatt trägt der VfB Stuttgart seine Heimspiele in der traditionsreichen MHPArena aus. Dieses Stadion hat eine geschichtsträchtige Vergangenheit und wurde im Verlauf der Zeit unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Nach den Weltmeisterschaften von 1974 und 2006 sowie der Europameisterschaft von 1988 wird es erneut als einer der Austragungsorte für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland fungieren.

EM 2024: DFB-Elf bestreitet ihre Gruppenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt

Deutsche-Bank-Park in Frankfurt: Das Heimstadion von Eintracht Frankfurt, der Deutsche Bank Park, der vielen Fans als Waldstadion bekannt ist, liegt im Stadtwald der Mainmetropole. Dieses Stadion hat über viele Jahrzehnte hinweg eine enge Verbindung zur Geschichte der SGE. Die Spielstätte, die 2005 als Commerzbank Arena eröffnet wurde, fällt von außen durch seine zwei auffälligen Medientürme und die Möglichkeit zur Überdachung des Spielfelds auf. Das Zeltdach, das an Stahlseilen befestigt ist, kann zusammengefaltet werden und passt in den 6,9 Tonnen schweren Videowürfel über der Mitte des Spielfelds.

Sollte die deutsche Nationalmannschaft die Vorrunde überstehen und sich für das Achtelfinale qualifizieren, würde sie entweder im Dortmunder Signal Iduna Park (bei Gruppensieg) oder im Berliner Olympiastadion (bei Platz zwei in der Gruppe) spielen.

