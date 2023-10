Bei Wiedersehen mit Ex-Klub: Sergio Ramos geht DFB-Star an den Kragen

Von: Niklas Kirk

Bei seinem Wiedersehen mit Real Madrid gerät Sergio Ramos mit Antonio Rüdiger aneinander. Auch ein Ex-Spieler des FC Bayern steht im Fokus.

Sevilla – Dass Real Madrid durch ein 1:1 beim Gastspiel in Sevilla die Tabellenführung in La Liga vor Überraschungsmannschaft Girona verteidigt, dürfte für alle Interessierten aus Deutschland fast zur Nebensache geworden sein. Im Fokus stand natürlich Sergio Ramos, der nach seinem Gastspiel bei PSG zu Jugendklub FC Sevilla zurückkehrte und nun auf seine alte Liebe Real Madrid traf, wo er in 16 Jahren und 469 Spielen sämtliche Titel gewann. Neben seinem Scharmützel mit Antonio Rüdiger dürften auch die zahlreichen bekannten Namen aus der Bundesliga den Gelegenheitszuschauern der spanischen Liga die aufregende Partie schmackhaft gemacht haben.

Viel Bundesliga-Vergangenheit bei Real Madrid gegen FC Sevilla

So gab es keinerlei Probleme, sich in diese Partie reinzufühlen, denn auf Seiten der Andalusier begannen mit Örjan Nyland, Ivan Rakitic, Djibril Sow und Dodi Lukebakio gleich mehrere Akteure mit großer oder zumindest näherer Bundesligavergangenheit. Bei Real starteten David Alaba, Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Jude Bellingham, wobei letzterer gleich mehrfach mit dem Ex-Königlichen Ramos auf Tuchfühlung ging.

Denn nur knapp entging Ramos einem gefühlten Eigentor in der 4. Minute, als er einen Schuss von Fede Valverde abfälschte. Bellingham stand jedoch im Abseits. Kurz danach waren es Rakitic und Sow, die in der 23. und 25. Minute vielversprechende Chancen für Sevilla vergaben. Nur zehn Minuten später musste Ramos einen Abschluss von Kroos auf der eigenen Linie retten.

Auf Tuchfühlung: Sergio Ramos und Antonio Rüdiger © picture alliance/dpa/AP/Jose Breton

Antonio Rüdiger und Sergio Ramos geraten aneinander

Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann jedoch turbulent in unsportlicher Manier. Ramos stürzte auf Rüdiger zu und begann ein Wortgefecht mit dem 30-jährigen DFB-Verteidiger – kniff ihm dazu noch in beide Wangen.

Auslöser war augenscheinlich ein Einsteigen des rustikalen Spaniers gegen Bellingham bei einer Standardsituation, als er diesen mit dem Ellenbogen im Gesicht traf. Die Aktion blieb jedoch ungesühnt und die „Königlichen“ fanden einen Grund, die Leistung von Referee Ricardo de Burgos zu kritisieren, denn es war nicht die einzige zweifelhafte Situation an diesem Abend.

Bei Wiedersehen mit Real – Ramos setzt entscheidenden Kopfball über das Tor

Sportlich sah es dann so aus, als könnten sich die schwach in die Saison gestarteten Andalusier durchsetzen. Nach einer vollkommen unbedrängten Hereingabe war David Alaba der Unglücksrabe, der bei einem Klärungsversuch seinen Schlussmann Kepa überwand und die „Sevillistas“ in Führung brachte. Diese Führung dauerte jedoch nur ganze drei Minuten an, bevor ein Kopfball von Dani Carvajal nach einem Kroos-Freistoß der Weg ins Tor der Hausherren fand.

Der Schlussakkord gehörte jedoch wiederum Sergio Ramos. Bei einem scharf getretenen Freistoß weit in der Nachspielzeit kommt er im Fünfmeterraum zum Kopfball. Hatte er während seiner Zeit in Madrid noch zahlreiche Tore im Strafraum – vorwiegend mit dem Kopf – erzielt, segelte dieser womöglich spielentscheidende Ball weit über das Tor. (nki)