DFB-Aufstellung heute gegen Oman: Flicks WM-Testlauf ohne Müller und Rüdiger

Von: Christoph Klaucke

Deutschland testet eine Woche vor der WM 2022 gegen den Oman. Welche Aufstellung wählt Bundestrainer Hansi Flick? Müller und Rüdiger fallen aus.

Maskat – Der Countdown für die WM 2022 bei der deutschen Nationalmannschaft läuft. Deutschland trifft am Mittwoch (18 Uhr) im einzigen Testspiel vor der Weltmeisterschaft auf den Oman – exakt eine Woche vor dem WM-Auftakt gegen Japan am 23. November (Teams bei der WM 2022).

Vor dem letzten Testlauf ergeben sich im DFB-Team einige personelle Fragezeichen. Bundestrainer Hansi Flick muss in seiner Aufstellung sicher auf Abwehrchef Antonio Rüdiger und Anführer Thomas Müller verzichten. Auch ein Einsatz von Rückkehrer Mario Götze ist ungewiss.

DFB-Aufstellung im WM-Test gegen Oman: Rüdiger und Müller fallen aus

„Wir sehen von Tag zu Tag. Wir gehen davon aus, dass sie am Matchday minus vier mit der Mannschaft trainieren“, sagte Flick auf der DFB-PK in Maskat über Müller und Rüdiger. Also erst am kommenden Samstag, nach dem Transfer nach Katar.

Wegen körperlicher Probleme hatten Müller (Rücken, Hüfte, Adduktoren) und Rüdiger (Hüfte) schon im Ligabetrieb beim FC Bayern und Real Madrid zuletzt ausgesetzt. Müller, der um seinen Platz in der WM-Elf zittern muss, saß auf einer Kühlbox am Spielfeldrand und schaute den Kollegen beim ersten Training im Oman zu.

WM 2022: Deutschland im Test gegen Oman – Götze in der Startelf?

Dass auch der Frankfurter Rückkehrer Mario Götze sowie die Freiburger Matthias Ginter und Christian Günter nicht mit dem Team trainierten, begründete Flick damit, dass das Trio noch am Sonntag in der Bundesliga aktiv war und deshalb regenerieren sollte.

„Was mit Mario morgen ist, muss man abwarten. Er hat viele Minuten in den Beinen, deshalb überlegen wir ganz genau, was wir mit ihm machen“, sagte Flick über den „gelösten und gereiften“ Götze, der acht Jahre nach seinem Siegtor im WM-Finale von Rio gegen Argentinien in Katar eine für ihn möglichst erfüllende Rolle einnehmen möchte. Die Form des 30-Jährigen stimmt jedenfalls. „Die letzten Spiele waren auf einem ganz hohen Niveau“, lobte Flick.

DFB-Aufstellung im WM-Test gegen Oman: Flick setzt wohl auf Bayern-Block

„Diese WM hat andere Maßstäbe, was die Vorbereitung angeht“, sagte Flick angesichts des Turnierzeitpunktes mitten in der Saison. „Wer braucht noch Spielminuten? Wer braucht eine Pause?“ Diese Fragen beschäftigten das Trainerteam. „Der Plan wird sein, dass wir den einen oder anderen schonen“, verriet Flick (Der WM-Kader DFB im Überblick).

Es ist davon auszugehen, dass Flick im letzten Test vor der WM auf den Bayern-Block setzt. Kapitän und Torhüter Manuel Neuer, der sich im tz-Interview zur Katar-Diskussion äußert, hat seine Schulterprobleme rechtzeitig in den Griff gekriegt und beim FC Bayern Einsatzminuten gesammelt. Im Mittelfeld könnten sich Joshua Kimmich und Leon Goretza auf der Doppelsechs sowie die Offensivkräfte Jamal Musial, Leroy Sané und Serge Gnabry mit dem Rest des Teams einspielen.

Deutschland im WM-Test gegen Oman: Füllkrug und Moukoko vor DFB-Debüt

In der Viererkette dürften der gesetzte Niklas Süle und in Rüdigers Abwesenheit dessen BVB-Kollege Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung bilden. Die Außenverteidiger könnten David Raum (links) und Thilo Kehrer (rechts) geben.

Spannend wird die Frage nach der Sturmspitze. Eine Option wäre hier Chelsea-Profi Kai Havertz. Oder aber Flick verhilft den Neulingen Niclas Füllkrug von Werder Bremen oder Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zum Länderspiel-Debüt. Eine gute Gelegenheit, denn schon eine Woche später gegen Japan wird es ernst (Spielplan zur WM 2022) (ck)

Voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams gegen Oman

Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sané - Füllkrug