DFB: Bedeutende Persönlichkeiten – die Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes

Fritz Walter © IMAGO / Horstmüller

Die Ehrenspielführer des DFB verkörpern seit 1958 die perfekte Kombination von sportlicher Leistung und sozialem Engagement rund um König Fußball.

Bern – Im Juli 1958 führte Fritz Walter als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sein Team zum Sieg der Fußball-Weltmeisterschaft, dem legendären Wunder von Bern. Das war der Funke, der ihm die höchste Auszeichnung des DFB sicherte: Ehrenspielführer des DFB. Als erster Träger dieses Titels überhaupt eröffnete der Lenker und Leiter des Weltmeister-Teams einen Reigen höchst angesehener Sportlerinnen und Sportler. Er war der Erste von bisher acht Fußballerinnen und Fußballer, die mit ihren Leistungen dem DFB besondere Ehre machten. Anders als alle nachfolgend Geehrten erhielt Walter die Auszeichnung noch vor Ende seiner Länderspiel-Karriere.

Ehrenspielführer im DFB: Das sind die bisherigen Titelträger

Ihre Namen sind selbst Nicht-Fußballfans geläufig, denn ihre Stärke auf dem Platz und die Auftritte als Botschafterinnen und Botschafter des DFB im sozialen Engagement sind legendär. Das sind die bisher Ausgezeichneten (Stand Mai 2022):

Name, Jahr der Ernennung, Besondere Verdienste in der Nationalmannschaft

Fritz Walter, 1958

61 Länderspiele und 33 Tore

30 Mal Spielführer

Weltmeister 1954

Auszeichnungen zum Beispiel FIFA-Verdienstorden und Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Uwe Seeler, 1972

72 Länderspiele und 43 Tore

40 Mal Spielführer

Vize-Weltmeister 1966

Auszeichnungen zum Beispiel Großes Bundesverdienstkreuz und Goldene Ehrennadel des DFB

Franz Beckenbauer, 1982

103 Länderspiele und 14 Tore

50 Mal Spielführer

Europameister 1972

Weltmeister 1974

Lothar Matthäus, 2001

150 Länderspiele und 23 Tore

75 Mal Spielführer

FIFA-Weltfußballer des Jahres 1991

Bettina Wiegmann, 2004

154 Länderspiele und 51 Tore

Weltmeisterin, Vize-Weltmeisterin

Vierfache Europameisterin

Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen

Birgit Prinz, 2013

214 Länderspiele, 128 Tore

Geschlechterübergreifend Rekordteilnahme und Tor-Rekordhalterin

Zweimalige Weltmeisterin

Fünfmalige Europameisterin

Dreimalige Weltfußballerin des Jahres

Jürgen Klinsmann, 2016

108 Länderspiele und 47 Tore

53 Mal Spielführer

Weltmeister 1990

Europameister 1996

Welttorjäger 1995

Philipp Lahm, 2017

113 Länderspiele und 5 Tore

53 Mal Spielführer

Weltmeister 2014

WM-Dritter 2006 und 2010

Gründer der Philipp-Lahm-Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Kinder aus Afrika in den Bereichen Bildung, Sport und Gesundheit

Ehrenspielführer: DFB-Kriterien für die Auswahl

Manche Ehrungen drängen sich förmlich auf, wie die von Fritz Walter nach der legendären Weltmeisterschaft in Bern. Immer jedoch werden die Vorschläge für eine Ehrung streng geprüft. Die Kriterien umfassen dabei unter anderem:

Überdurchschnittliche Anzahl von Länderspielteilnahmen

Langjähriger Einsatz als Mannschaftskapitän

Besonders außergewöhnliche Verdienste um den Fußball

Beendigung der Laufbahn in der Nationalmannschaft

Alle zwei Jahre treffen sich die Ehrenspielführerinnen und -führer zum Stammtisch der Ehrenspielführer im Rahmen der Benefizveranstaltung der Egidius-Braun-Stiftung.

Ehrenspielführer des DFB: Ein kleiner Auszug der Leistungen abseits des Platzes

Der Einsatz für den Fußball, auch nach Beendigung der aktiven Sportkarriere, zählt entscheidend für einen Vorschlag zur Ernennung zum Ehrenspielführer oder Ehrenspielführerin. Von Fritz Walter bis Philipp Lahm gehören oftmals die Förderung des Fußball-Nachwuchses oder auch die Anerkennung der Leistungen im Frauenfußball zu den Top-Themen, die die Titelträger vorantrieben oder aktuell noch forcieren. So lag Uwe Seeler die Muskelschwundhilfe am Herzen und er spielte – ebenso wie Fritz Walter und Franz Beckenbauer – für die Augsburger Benefiz-Fußballelf Datschiburger Kickers zur Sammlung von Spenden für soziale Zwecke. Beckenbauer gründet zudem eine Stiftung mit seinem Namen, die behinderte und unschuldig in Not geratene Menschen unterstützt. Bettina Wiegmann und Jürgen Klinsmann gründeten gemeinsam mit anderen das Kuratorium der Stiftung Jugendfußball.