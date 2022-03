DFB-Bundestag: Watzke spricht sich für stärkere Zusammenarbeit zwischen Amateuren und Profis aus

DFB-Bundestag: Watzke spricht sich für stärkere Zusammenarbeit zwischen Amateuren und Profis aus © dpa/Frank Rumpenhorst

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hat deutlich für ein verbessertes Miteinander zwischen Amateur- und Profifußball geworben.

Bonn - «Wenn wir weiter, DFB und DFL, zwei Züge aufeinander zurasen lassen, dann wird der deutsche Fußball dadurch dramatisch verlieren», sagte Watzke am Freitag in Bonn während des DFB-Bundestages. Der 62-Jährige führte den Verband in den vergangenen vier Wochen gemeinsam mit Rainer Koch, dem 1. DFB-Vizepräsidenten. «Wir müssen die Kräfte bündeln und sie nicht gegenseitig zerstören.» Vom Bundestag müsse das Signal ausgehen, «dass wir es anpacken».

Der Zwist zwischen Profis und Amateuren kommt im deutschen Fußball immer wieder auf. Der DFB sei nach seinem Eindruck «nicht der Chaos-Haufen, der in der öffentlichen Wahrnehmung so oft gezeichnet wurde», sagte Watzke, der Borussia Dortmund als Geschäftsführer vorsteht. «Zur Wahrheit» gehöre aber auch, dass das Image «nicht gut» sei. «Das muss sich ändern, das ist klar», sagte Watzke. «Von heute an muss der klare Blick in die Zukunft gehen.» Die «professionellen Strukturen» im DFB müssten dafür «gelebt» werden. (dpa)