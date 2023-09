Vogts warnt vor Nagelsmann als Bundestrainer

Von: Jannek Ringen

Die Spekulationen um die Nachfolge von Hansi Flick laufen derzeit. Ein ehemaliger Bundestrainer warnt vor der Verpflichtung von Julian Nagelsmann.

Frankfurt – Am Sonntag ereignete sich ein einmaliger Vorgang im deutschen Fußball: Erstmals in der Geschichte des DFB wurde ein Bundestrainer entlassen. Als Konsequenz aus der anhaltenden Krise der Nationalmannschaft wurde Hansi Flick nach der 1:4-Niederlage gegen Japan freigestellt. Als heißer Kandidat für seine Nachfolge gilt Julian Nagelsmann, offenbar hat der FC Bayern seinem Ex-Trainer bereits eine Freigabe erteilt. Allerdings verursacht der 36-Jährige Skepsis bei einem ehemaligen Nationaltrainer.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech bisherige Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Bundesligaspiele (Statistik): 243 Spiele (127 Siege, 70 Unentschieden, 46 Niederlagen)

Nachfolger für Flick gesucht – Nagelsmann heißester Kandidat

Derzeit kursieren einige Namen im Zusammenhang mit der Nachfolge von Flick für das Amt des Bundestrainers. Vorerst übernehmen jedoch Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf den vakanten Posten. Ein Name scheint mittlerweile jedoch in die Favoritenrolle zu drängen. Mehrere Medien berichten, dass sich Julian Nagelsmann in der Pole-Position befindet.

Der 36-Jährige wurde im Frühjahr beim FC Bayern entlassen, obwohl noch alle Titel in greifbarer Nähe gewesen waren. Zuvor trainierte eher äußerst erfolgreich die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. In München steht er noch bis 2026 unter Vertrag, weshalb er den DFB wohl eine Ablöse kosten dürfte. Wie hoch diese sein würde, ist noch nicht bekannt.

Berti Vogts sieht eine potenzielle Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer kritisch. © IMAGO / HJS; IMAGO / osnapix

Berti Vogts sieht Nagelsmann als Bundestrainer kritisch

Wie es typisch für die Fußball-Welt ist, werden Gerüchte von allen Seiten kommentiert. So ist es mit einer potenziellen Adaptierung von Nagelsmann als DFB-Trainer, der genau wie beim FC Bayern auf Flick folgen würde. Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts, der die Nationalmannschaft zwischen 1990 und 1998 trainiert, gab seine Meinung über die Gerüchte ab.

Laut dem Europameister von 1996 wäre eine Verpflichtung von Nagelsmann „risikoreich“. Die deutsche Nationalmannschaft benötige „einen erfahrenen Mann als Bundestrainer, der die Spieler und die Menschen begeistern kann“, sagte Vogts der Rheinischen Post. Als Wunschkandidaten für die Nachfolge von Flick nannte er Liverpools Jürgen Klopp und Jürgen Klinsmann, der aktuell die Nationalmannschaft von Südkorea betreut.

Vogts: Es liegt nicht nur am Bundestrainer

Außerdem erklärte das Trainer-Urgestein, dass sich die Probleme innerhalb des DFB nicht auf die Trainerposition reduzieren lassen würden. „Viele Dinge laufen in die falsche Richtung. Ein neuer Bundestrainer allein wird da nicht reichen“, erklärte der 76-Jährige. Im Verband würden derzeit viele Dinge falsch laufen, die es zu beheben gilt.

Die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr würde er dennoch als enorm große Chance für den deutschen Fußball begreifen. „Das ist ein wichtiges Turnier für uns, das ist die Gelegenheit, vieles wiedergutzumachen, was in den vergangenen Jahren schiefgegangen ist“, sagte er mit Blick auf das anstehende Turnier. Dafür müssen jedoch auch die Ergebnisse der Nationalmannschaft stimmen. (jari)