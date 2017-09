DFB-Damen überrollen Slowenien in der WM-Quali

Die deutschen Fußball-Frauen sind erwartungsgemäß mit einem klaren Sieg in die WM-Qualifikation gestartet.

Ingolstadt - Das Team von Bundestrainerin Steffi Jones gewann am Samstag in Ingolstadt mit 6:0 (4:0) gegen Außenseiter Slowenien. Vor 3112 Zuschauern im Sportpark erzielten Svenja Huth (15. Minute), Dzsenifer Maroszan (18./Foulelfmeter), Kathrin Hendrich (35.), Tabea Kemme (45./80.) und Kristin Demann (89.) die Tore. Am Dienstag gastiert das DFB-Team in seinem zweiten Spiel in der Qualifikationsgruppe 5 beim Tabellenführer Tschechien in Usti nad Labem. Die WM 2019 findet in Frankreich statt.