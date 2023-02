„Alle zusammenhalten“: DFB-Star Ilkay Gündogan spendet in die Türkei – Vater hilft vorort

Von: Boris Manz

DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan spendet nach dem Erdbeben in die Krisenregion und ruft zu weiterer Hilfe auf. Sein Vater hilft beim Transport.

Manchester – Nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei spendet Nationalspieler İlkay Gündoğan in die Krisenregion. Der DFB-Star und seine Frau haben außerdem angekündigt, schnellstmöglich weitere Sachspenden leisten zu wollen. Gündogans Vater ist derweil in der türkischen Heimat und organisiert dort Hilfstransporte. Auf Social Media rief der Mittelfeldspieler zudem zu weiteren Spenden auf.

İlkay Gündoğan * 24. Oktober 1990 in Gelsenkirchen Größe: 1,8 m Marktwert: 25 Millionen Euro Ehepartnerin: Sara Arfaoui

DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan und Ehefrau Sara spenden nach Erdbeben in der Türkei

Zwei Erdbeben erschütterten am Montagmorgen die Türkei und Syrien. Die anschließenden Bilder zeigten das Ausmaß der Zerstörung. DFB-Star Ilkay Gündogan zeigte sich emotional auf die Nachrichten aus dem Heimatland seiner Eltern. „Meine Familie und mich haben die Ereignisse enorm beschäftigt. Unsere Gedanken sind jetzt bei den Menschen in den Krisengebieten“, sagte der 32-Jährige.

Unterdessen ist der gebürtige Gelsenkirchener auch schon selbst aktiv geworden. Mit seiner Ehefrau Sara hat Gündogan bereits zwei LKW-Ladungen Brot in die Krisenregion gespendet und kündigte weitere Spendenaktionen an.

Ilkay Gündogan und seine Frau Sara haben bereits in die Krisengebiete gespendet. © IMAGO/Jose Breton

Erdbeben in der Türkei: Vater von DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan hilft beim Spendentransport

„Wir versuchen aktuell noch, weitere Lebensmittel- und Sachspenden in Form von Babynahrung, Decken, Hygienemittel und warmer Kleidung zu sammeln“, so Gündogan: „Anschließend werden wir in Abstimmung mit der türkischen Botschaft in London den Transport in die Türkei in die Wege leiten.“

Gündogans Vater ist derzeit in der Türkei, um von dort den Transport der Hilfsgüter in die Erdbebenregionen zu organisieren. „Es ist essenziell, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen“, sagte der Nationalspieler.

Ilkay Gündogan ruft auf Instagram zu weiteren Spenden auf – Fußball-Profi weiter vermisst

„Der Zuspruch und die Unterstützung, die wir bislang erfahren haben, war groß“, bedankte sich Gündogan für den bisherigen Support. In seiner Instagram-Story forderte der Profi von Manchester City zugleich zu weiteren Spenden auf. Den Skyblues droht nach einer Klage der Premier League der Zwangsabstieg, doch das dürfte für Gündogan aktuell nur Nebensache sein.

Unter den zahlreichen Vermissten befindet sich auch weiterhin Fußballprofi Christian Atsu.