„Komplett den Anschluss verloren“: DFB-Direktor legt erschreckende Situation des deutschen Fußballs offen

Von: Marius Epp

Der deutsche Fußball wurde im internationalen Vergleich abgehängt. DFB-Direktor Florian Haupt zeichnet ein erschreckendes Bild.

München – Die Nationalmannschaften unterbieten sich gegenseitig mit noch tieferen Tiefpunkten, die Nachwuchsentwicklung ist international nicht konkurrenzfähig, auch bei der Vermarktung im Ausland hat man längst den Anschluss verloren: Um den deutschen Fußball steht es schlecht.

Deutscher Fußball-Bund (DFB) Gründung: 28. Januar 1900 Präsident: Bernd Neuendorf Mitglieder (ca.) 7,3 Millionen

DFB-Direktor Haupt schildert Situation im deutschen Fußball

Zentral in der Verantwortung für diese jahrelange Misere ist der DFB. Eher selten hört man vom Verband eine ehrliche Bestandsaufnahme - bis jetzt. DFB-Direktor Tobias Haupt beschönigte im Gespräch mit der Bild nichts, sondern legte die schonungslose Wahrheit auf den Tisch.

„Unsere A-Nationalmannschaften sind schon lange nicht mehr Weltspitze. Der Trend bei großen Turnieren seit 2014 ist eindeutig negativ. Die Einsatzzeiten unserer U21-Nationalspieler sind viel zu gering. Die Marktwerte unserer U-Nationalspieler sind weit hinter dem internationalen Durchschnitt“, stellt der Leiter der DFB-Akademie fest.

Warum läuft es so schlecht? Florian Haupt legt den Finger in die DFB-Wunde. © Peter Hartenfelser/imago

Fußball-Deutschland in der Krise: „Haben komplett den Anschluss verloren“

Gerade bei der Talententwicklung lief in den vergangenen Jahren einiges schief. Haupt legt den Finger in die Wunde: „Deutschland schöpft den Talent-Pool – gemessen an der Zahl der aktiven Spieler – im Vergleich mit den Top-5-Nationen am schlechtesten aus.“ Er betont: „Uns muss klar sein: Wir haben international komplett den Anschluss verloren!“

Laut dem 39-Jährigen befindet sich Fußball-Deutschland in „einer der größten Krisen in der Geschichte“. Er kritisiert Mühlen, die viel zu langsam mahlen: „Zentrale Maßnahmen, die seit Jahren auf dem Tisch liegen, werden nicht umgesetzt. Und vor allem: Essenzielle Entscheidungen, die für die Zukunft des deutschen Fußballs notwendig sind, werden seit Jahren auf die lange Bank geschoben. So kann der deutsche Fußball künftig nicht erfolgreich sein.“

DFB-Akademie-Leiter prangert „Kluft zwischen DFB, DFL und Profiklubs“ an

Seit dem WM-Titel 2014 habe man sich „auf den Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht“. Als Grund hat der Akademieleiter die „Kluft zwischen DFB, DFL und Profiklubs“ ausgemacht, die „aktuell so groß wie nie zuvor“ sei. „Der Anschluss an Frankreich, England und auch weitere Nationen geht dadurch völlig verloren“, meint er.

Eine Abrechnung, die es in sich hat – vor allem, weil sie von einem Mann kommt, der nicht etwa Kritik von außen übt –, sondern der mittendrin ist. Immerhin versprüht der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann neue Hoffnung. (epp)