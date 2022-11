DFB-Fan schiebt Schlotterbeck-Frust und verschenkt Trikot: „Übergabe anonym abends, wenn es dunkel ist“

Von: Uli Kellner

„Ich möchte es nur loswerden...“: WM-Angebot eines frustrierten Ex-Schlotterbeck-Fans. © ulk

Da hat jemand die Faxen dicke! Ebay-User Chris aus Schwabing bietet sein Schlotterbeck-Trikot zum Nulltarif feil. Begründung: „Ich möchte es nur loswerden...“

München - Der DFB-Bus in der Kurzzeit-Parkzone am Frankfurter Flughafen, diverse Teamfotos mit Ohne-Worte-Geste und kreativem Text („Wenn du feststellst, dass es in Katar doch Sklaven gibst“) . . . WM-Turniere sind im Social-Media-Zeitalter eine Bühne für schnell gepostete Satire (alias Memes). Nach dem deutschen Desaster gegen Japan gab es aber auch Witze, die vielleicht gar nicht witzig gemeint waren. Weil sie von zorniger Fanhand in die Tastatur gehackt wurden – in diesem Fall auf der Auktionsplattform Ebay.

Dort kurz nach Abpfiff der 1:2-Pleite am Mittwoch zu lesen: „Verschenke Schlotterbeck DFB WM-Trikot. Grund: Schlechtester Verteidiger, den Deutschland je hatte. Naja, der Begriff Verteidiger ist bei ihm nicht ganz richtig, denn dann müsste er ja auch verteidigen und nicht nur Bälle hoch und weit ins Nichts schlagen, Querpässe spielen und seinem Gegenspieler so lange hinterherlaufen, bis der ein Tor schießt ohne einzugreifen.“ Wichtiger Hinweis am Ende der Annonce: „Übergabe anonym abends, wenn es dunkel ist. Ich möchte mit dem Schlotterbeck-Trikot weder gesehen noch in Verbindung gebracht werden. Bitte nur reale Anfragen, keine letzte Preis etc.. Ich möchte nichts dafür, will es nur loswerden...“

Mit zorniger Fanhand geschrieben: Der Begleittext zum zu verschenkenden Schlotterbeck-Trikot. © ulk

Auch nach 18 Stunden noch kein Abnehmer

Bezeichnend: Auch 18 Stunden danach hatte User Chris aus Schwabing offenbar noch keinen Abnehmer gefunden. Im offiziellen Fanshop des DFB hatte das Trikot ursprünglich 108 Euro gekostet. Passenderweise gibt es aktuell 30 Prozent Rabatt und kostenlosen Standardversand. Spötter würden sagen: Weil es am Sonntag bei einem WM-Aus gegen Spanien gar keinen Wert mehr hätte.