Oben-Ohne-Auftritt von Adeyemi und Nachhilfe für Schlotterbeck: Das haben die DFB-Fans im TV nicht gesehen

Von: Manuel Bonke

Gegen Ungarn kam die DFB-Elf nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach der Partie kam es noch zu mehreren Szenen, die den TV-Zuschauern verwehrt blieben.

Budapest - Die Musik dröhnte aus der Kabine der ungarischen Nationalmannschaft nach dem 1:1 gegen Deutschland. Klar, die Hausherren hatten Grund zum Feiern - immerhin haben sie nach England dem nächsten Spitzenteam im heimischen Stadion Punkte abgeluchst. Was sich sonst noch in den Katakomben der Puskas-Arena abseits der TV-Bildschirme zugetragen hat, dokumentiert die tz an dieser Stelle.

DFB-Elf gegen Ungarn: RB-Profi kommt nicht in die deutsche Kabine

Leipzig-Star wird Zugang zur DFB-Kabine verwehrt: Mit breiter Brust und voller Überzeugung marschierte Ungarns Dominik Szoboszlai (21) in Richtung deutsche Kabine. Der Spieler von RB Leipzig hatte sich mit seinem ehemaligen Salzburger Teamkollegen Karim Adeyemi (20) zum Trikot-Tausch verabredet. Problem: Der DFB-Sicherheitsmann wies Szoboszlai an der Kabinentür knallhart ab: „Später!“ Sichtlich irritiert ging der ungarische Nationalspieler zurück in seine Kabine. Kurze Zeit später machte sich Adeyemi auf den Weg zu seinem Kumpel – und kam mit zwei Leiberl zurück.

Oben-ohne-Auftritt von Adeyemi: Der Neu-Dortmunder durfte zum ersten Mal während des aktuellen DFB-Lehrgangs Spielminuten sammeln. „Der Auftritt von mir war nicht gut genug“, sagte der Ex-Unterhachinger danach oberkörperfrei in der Mixed Zone. Was bei Adeyemis Oben-ohne-Auftritt auffiel: Ein fein gestochenes Tattoo auf der linken Bauch-Seite, das seine Eltern Alexandra und Abbey in einer Art Kuss-Szene zeigt.

Karim Adeyemi war mit seiner Leistung gegen Ungarn offenbar nicht zufrieden. © Eibner-Pressefoto/imago-images

Deutschland gegen Ungarn: Schlotterbeck bekommt Nachhilfe von Weltmeister Höwedes

Musiala humpelt aus der Kabine: Jamal Musiala (19) wurde von den Ungarn hart in den Zweikämpfen rangenommen. Häufig ließen ihn die Gegenspieler bei seinen Dribblings auflaufen oder ließen das Bein stehen. Das ging nicht spurlos an „Bambi“ vorüber. Musiala humpelte regelrecht aus der Kabine zum Mannschaftsbus. „Er hat einen Schlag abbekommen“, ließ Bundestrainer Hansi Flick (57) wissen.

Weltmeister-Nachhilfe für Schlotterbeck: Nico Schlotterbeck (22) kassierte seine zweite Gelbe Karte und ist deswegen am Dienstag gegen Italien gesperrt. Wie schon im vorherigen Spiel gegen England zeigte er keine sonderlich gute Leistung. Kein Wunder, dass es am Teambus Weltmeister-Nachhilfe von Benedikt Höwedes (34) gab, der in seiner Rolle als DFB-Manager ebenfalls in Budapest dabei war. Mehrere Minuten diskutierten beide intensiv über das Spiel. (Manuel Bonke)