Für wen drückt sie die Daumen? DFB-Star Lea Schüller liebt österreichische Segel-Weltmeisterin

Mit dem deutschen Nationalteam trifft Lea Schüller, frisch aus der Corona-Quarantäne entlassen, im Viertelfinale der EM auf Österreich, das Land ihrer Freundin Lara Vadlau.

London - Im Viertelfinale der Frauen-EM trifft das deutsche Team auf die Vertreterinnen aus Österreich. Für Lea Schüller ein besonderes Spiel, denn ihre Freundin Lara Vadlau ist Österreicherin und noch dazu erfolgreiche Sportlerin. Zusammen mit ihrer Segelpartnerin Jolanta Ogar wurde Vadlau zweimal Welt- und Europameisterin.

Österreicherin drückt Deutschland die Daumen

Dass es jetzt ausgerechnet schon im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen zwischen ihren Österreicherinnen und ihrer Partnerin kommt, nimmt Vadlau mit Humor. Es würden zwar zwei Herzen in ihrer Brust schlagen, so die Seglerin gegenüber heute.at, aber „das Schönste wäre [...], wenn Lea Deutschland zum Titel schießt.“ Damit ist dann auch geklärt, welches der beiden Herzen der Österreicherin höher schlägt. Schüller verpasste die letzten beiden Spiele des DFB-Teams aufgrund einer Corona-Infektion, steht aber jetzt wieder zur Verfügung.

Sollte Deutschland am Ende tatsächlich Europameister werden, würden damit nicht nur in vielen deutschen Städten die Korken knallen, sondern auch im Hause Schüller/Vadlau darauf angestoßen werden. Die Chancen dafür stehen in jedem Fall gut, mit drei Siegen und ohne Gegentor marschierten die DFB-Frauen durch die Gruppenphase.

Schüller nach Corona-Infektion wieder negativ

Beim 4:0 Auftaktsieg des deutschen Teams gegen Dänemark konnte Lea Schüller, amtierende Torschützenkönigin der Bundesliga, noch einen Treffer beisteuern, danach setzte sie eine Corona-Infektion außer Kraft. Doch pünktlich zum Duell gegen das Heimatland ihrer Liebsten ist der Corona-Test wieder negativ. Ob die Stürmerin vom FC Bayern gleich wieder in die Startelf zurückkehren wird, ist aber noch unklar.

Denn auch ohne Schüller konnte das deutsche Team zwei wichtige Siege erringen, unter anderem ein souveräner Auftritt beim 2:0 Sieg gegen Mitfavorit Spanien. Besonders Kapitänin Alexandra Popp, die das erste Spiel noch auf der Bank startete, zeigte, warum sie als Unterschiedspielerin im deutschen Kader gilt. So oder so wird Martina Voss-Tecklenburg eine schlagkräftige Truppe aufbieten können und wenn Schüller sich gegen Österreich noch etwas Ruhe gönnt, um dann im Halbfinale und Finale zu treffen, wird das auch Freundin Lara Vadlau freuen. (sch)