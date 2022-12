Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme kritisiert DFB-Expertenrat scharf: „Klüngelrunde! Setzen, Sechs!“

Von: Hanna Raif

Teilen

Die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme kann dem neuen DFB-Expertenrat nur wenig abgewinnen. © Ulrich Wagner /Imago

Nach dem frühen WM-Aus präsentiert der DFB einen neuen Expertenrat. Tabea Kemme erklärt im tz-Interview, was sie an dessen Zusammensetzung stört.

München – Als Expertin bei Magenta TV spricht die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme stets Klartext. Entsprechend kritisch fällt ihre Meinung zum neuen Expertenrat des DFB im Interview mit unserer Zeitung aus.

Frau Kemme, Sie haben nach der Analyse des WM-Ausscheidens die Vokabel „Klüngelrunde“ benutzt. Wie bewerten Sie den neuen Expertenrat, der vom DFB installiert wurde?

Tabea Kemme: Ich sage mal so: Das Wort „Klüngelrunde“ wurde bestätigt. Es wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, denn ich bin schon lange genug im Fußball unterwegs. Und ich muss auch sagen, dass all die ausgewählten Experten gestandene Männer sind, die alle großen Einfluss auf den deutschen Fußball hatten und vielleicht auch noch haben. Trotzdem ist die Besetzung so sinnbildlich für das, was in unserer Gesellschaft und auch im Fußball unser Problem ist: dass wir uns nicht die Expertise von außen holen. Aus Gründen, die ich nicht kenne, die man aber mutmaßen kann.

Bitte!

Kemme: Wenn es ungemütlich wird, zittern die Leute um ihren eigenen Posten. Und das steht auch beim DFB im Raum. Der Druck ist ja auch auf die führenden Personen gewachsen.

Es gibt aber noch eine zweite Instanz, den Arbeitskreis beim DFB, in dem unter anderem Philipp Lahm und Celia Sasic sitzen. Geht Ihnen das nicht weit genug?

Kemme: Nicht wirklich. Denn die Entscheidungen fallen ja weiter oben. Ich denke da immer: Leute! Ihr versucht da, mit einer simplen „One Love“-Binde das Thema Vielfältigkeit anzuschieben – und schafft es nicht mal selber. Problem nicht verstanden. Setzen, sechs! Mir fehlt leider gerade die Identifikation mit dem Fußball in Deutschland. Dabei war ich sehr stolz darauf, 47 Mal den Bundesadler auf der Brust zu tragen. Mich macht das nicht nur ratlos, sondern total traurig.

Zwei Schweinis, Ballack, Javi Martinez: Das sind die WM-Experten in Katar Fotostrecke ansehen

Tabea Kemme hätte sich eine Frau oder Fanvertreter im DFB-Expertenrat gewünscht

Wen hätten Sie sich in der Expertenrunde gewünscht?

Kemme: Ich denke da an die Bundestrainerin. Martina Voss-Tecklenburg ist in diesem Sommer die erfolgreichste Trainerin gewesen, hat eine unfassbare Quote. Der große Ärger betrifft gerade den Männerfußball, aber ich frage mich: Warum schafft man sich nicht die Expertise der Frauen? Warum holt man dazu nicht Fanvertreter ins Boot? Im Moment hat in Fußball-Deutschland gefühlt keiner Bock auf Fußball. Das darf doch nicht sein!

Ihnen fehlt konkret die Frau?

Kemme: Oder die Expertise, die es im Frauenfußball gibt. Denn da können sich die Männer durchaus etwas abschauen. Es gibt auch viele ehemalige Spielerinnen, die Mannschaften coachen und auch verantwortungsvolle Positionen in Vereinen haben. Wenn der DFB jetzt mit der Argumentation kommt: Welche Frauen hätten wir nehmen sollen? Es gibt ja keine. Das wäre doppelt traurig. Es wäre nichts als eine faule Ausrede.

Dass etwa die Aufgaben von Oliver Bierhoff auf mehrere Schultern verteilt werden, scheint schon klar.

Kemme: Und das finde ich auch gut. Noch besser wäre es, die Kooperation mit der Frauen-Abteilung im DFB zu suchen. Ich kenne das aus Vereinsebene, beispielsweise bei Arsenal, wo Austauschmöglichkeiten geschaffen wurden. Beide Seiten haben schnell gemerkt, was sie daraus gewinnen. Auch die Männer! Es geht ja hier um die sportliche Verantwortung der Nationalmannschaft. Da würde ich alles zusammenführen, einen diversen Pool schaffen, es gemeinsam angehen. Bei uns entscheidet das Geschlecht, obwohl die Aufgaben doch identisch sind.

Ist das größte Problem die Zeit, die drängt?

Kemme: Natürlich, aber man sollte in dieser Drucksituation primär gute Entscheidungen treffen. Wenn diese ein paar Wochen länger dauern, dann ist es eben so. Wenn man auf dem richtigen Weg ist, ergeben sich auch manche Dinge.

Interview: Hanna Raif