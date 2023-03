Fans feiern neues Trikot der DFB-Frauen: Für Männer gibt es aber ein Problem

Von: Johannes Skiba

Der DFB hat sein Auswärtstrikot für die anstehende WM der Frauen in Australien und Neuseeland vorgestellt. Die Fans sind begeistert.

Frankfurt – Im Juli startet die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland, die erstmals mit 32 Nationen ausgetragen wird. Für die darauffolgende WM im Jahre 2027 bereitet der DFB indes eine Bewerbung als Co-Gastgeber vor. Nun hat der DFB sein Auswärtstrikot veröffentlicht, das bei den Fans großen Anklang findet. Das Jersey wird von dunkelgrünen und vereinzelten schwarzen Schattierungen dominiert. Das Wappen, die Nummern sowie das Adidas-Logo und die Adidas-Streifen sind in einem Bronzeton gehalten.

Fußball-WM der Frauen 2023 Austragungsort: Australien und Neuseeland Teilnehmer: 32 Nationen Deutsche Gegner: Marokko, Kolumbien, Südkorea

DFB-Trikot aktuell nicht im Männerschnitt zu finden

Die Fans des DFB zeigen sich begeistert von dem Design, dessen Farbgebung im DFB-Fanshop wie folgt beschrieben wird: „Der deutsche Wald ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie schön unsere Natur sein kann. Für dieses DFB Frauenteam 23 Auswärtstrikot haben wir uns von diesem majestätischen Wunder inspirieren lassen und dem Trikot einen passenden Colourway verpasst. Hier verschmilzt die Schönheit Deutschlands Natur mit funktionalen Features und Team-Details für einen Performance-Look, der deine Fanliebe zeigt.“ Darüber hinaus besteht das Trikot laut DFB-Angaben zu etwa 70 Prozent aus recycelten Materialien.

Doch offenbar können nicht alle Fans ihre Fanliebe zeigen. Denn die häufigste Frage unter dem Social-Media-Post des DFB zum neuen Auswärtstrikot war, die nach einer Bestellmöglichkeit für männliche Fans. Denn das im Fanshop bestellbare Trikot wird mit einem taillierten Schnitt für Frauen dargestellt.

Das neue Auswärtstrikot der DFB-Frauen überzeugt durch ein innovatives Design. © Screenshot/DFB-Fanshop

Schickes Auswärtstrikot der DFB-Frauen kommt bei der WM zum Einsatz

Die neuen DFB-Auswärtstrikots sind für Frauen und Kinder verfügbar. Männer gehen aktuell noch leer aus. Ob es auch einen nicht-taillierten Schnitt des Schmuckstückes geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Das neue Auswärtstrikot könnte die deutsche Nationalmannschaft bereits am 7. April beim Testspiel in Sittard gegen die Niederlande erstmals tragen. Spätestens bei der WM im Juli wird das einzigartige Trikot in mindestens einem der Gruppenspiele gegen Marokko, Kolumbien oder Südkorea höchstwahrscheinlich zum Einsatz kommen. Da Deutschland in der letzten Partie gegen Südkorea als Auswärtsteam gelistet ist und die Ostasiaten in der Regel mit weißem Heimtrikot auflaufen, könnte die Begegnung am 3. August in Brisbane spätestens die WM-Premiere für das jetzt schon beliebte Auswärtstrikot bedeuten. (jsk)