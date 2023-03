DFB-Neuling war gerade am Beten, als Hansi Flick anrief: „Es war ein großer Schock“

Von: Antonio José Riether

Hansi Flick nominierte für die anstehenden Länderspiele neue Gesichter. Ein potenzieller Debütant betete gerade, als der Bundestrainer bei ihm anrief.

Frankfurt am Main - Am Montag lud der DFB zur Pressekonferenz mit den führenden sportlichen Köpfen. Neben Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Sportdirektor Rudi Völler war auch U21-Nationalcoach Antonio di Salvo mit dabei. Die Message des gemeinsamen Auftritts: A-Nationalteam und Nachwuchs werden enger zusammenarbeiten. Das spiegelt sich auch in Flicks Nominierung wider, denn gleich fünf Akteure aus der U21 bekommen die Chance, sich zu beweisen. Einer der Neulinge berichtete vom überraschenden Anruf des Bundestrainers – ausgerechnet beim Beten klingelte dieser durch.

Felix Nmecha Geboren: 10. Oktober 2000 in Hamburg Position: Offensives Mittelfeld Verein: VfL Wolfsburg Frühere Stationen: Manchester City

DFB: Felix Nmecha unter Hansi Flicks Neulingen – er spielte auch für den englischen Nachwuchs

Mit einer Nominierung von Wolfsburgs Felix Nmecha hatten nicht viele gerechnet. Der offensive Mittelfeldspieler der Niedersachsen hatte sich nach Einsätzen für die U16-, U18- sowie U19-Nationalmannschaft Englands bereits für die deutsche U21 entschieden – zuvor hatte er kurzzeitig bei der deutschen U18 reingeschnuppert.

Nun könnte in den zwei kommenden Länderspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) der nächste Schritt folgen: das Debüt unter Hansi Flick. Dieser hatte bereits angekündigt, jungen Spielern die Gelegenheit zu geben, sich zu zeigen. So nominierte er neben Nmecha auch Mergim Berisha vom FC Augsburg, Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart, Brentford-Legionär Kevin Schade und Malick Thiaw von der AC Milan. Dafür verzichtete er auch auf feste Größen, wie etwa Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger oder Leroy Sané.

Felix Nmecha war am Beten, als Flick anrief: „Ein großer Moment“

Felix Nmecha, dessen zwei Jahre älterer Bruder Lukas bereits siebenmal unter Flick zum Zug kam, hatte selbst nicht mit dem Anruf des Bundestrainers gerechnet, wie er im Interview mit Sky durchklingen ließ. „Ich war gerade in meinem Zimmer beim Beten. Dann habe ich den Anruf gekriegt, für mich war das ein großer Moment. Ich kannte die Nummer noch nicht. Es war ein großer Schock“, erinnert sich der bei Manchester City ausgebildete Profi.

In der laufenden Spielzeit hatte sich der 1,90-Meter-Mann zum Stammspieler beim VfL Wolfsburg entwickelt. In seinen 21 Saisonspielen kommt er bereits auf sechs Torbeteiligungen, mit den Wölfen kämpft er derzeit um die Europapokal-Plätze.

DFB will A-Nationalelf und U21 zu einer Einheit bilden und „Zusammenhalt kreieren“

Die Nominierung des 22-Jährigen passt in den neuen Plan des DFB, junge Spieler mit Potenzial in die A-Nationalmannschaft integrieren zu wollen. Selbstverständlich mit Blick auf die anstehende Heim-Europameisterschaft 2024. Der viel thematisierte Teamgeist, der Beobachtern zufolge bei der WM in Katar wenig ausgeprägt war, soll sich künftig aber nicht nur auf der sportlichen Ebene entwickeln.

Wie Rudi Völler informierte, ist etwa ein gemeinsames Essen mit der Flick-Truppe und den U21-Akteuren geplant, ebenso sollen die Teams „in einer lockeren Runde einen ungezwungenen Abend verbringen“, so will der Sportdirektor „Zusammenhalt kreieren“. Felix Nmecha hätte die DFB-Stars also ohnehin kennengelernt, dass dies nun überwiegend auf dem Trainingsplatz passiert, ist umso schöner für den gebürtigen Hamburger. (ajr)