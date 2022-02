Vor dem Anpfiff: DFB-Stürmerin schaut nach, was sie drunter trägt - und muss dann schmunzeln

Von: Helena Grillenberger

Für Lea Schüller lief das Spiel gegen Spanien gut: Sie erzielte ihr 24. Tor in 35. Länderspielen. © Richard Lee/imago

Vor dem Spiel gegen Spanien hat Lea Schüller offensichtlich vergessen, ob sie ihr Trikot anhat. Im Netz sorgt die Szene für Schmunzeln.

Middlesbrough - Sicher ist sicher - wer weiß, was man drunter hat. Unmittelbar vor dem Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien am Donnerstag, kamen Lea Schüller offenbar Zweifel, ob sie für das Spiel tatsächlich richtig gekleidet war.

Denn: Kurz vor dem Spiel gegen Spanien beim Arnold Cup in Middlesbrough in England öffnete die Nationalstürmerin im Spielerinnentunnel ihre Jacke und sah an sich herunter. Eine kurze Schrecksekunde. Offensichtlich erleichtert fing sie dann an zu lachen, als sie ihr Trikot unter der Jacke entdeckte.

Schüller: Kurzer Trikot-Check vor dem Spiel

Auf Twitter postete der DFB das kurze Video, auf dem man Schüllers Schreckmoment sehen kann. Anscheinend befürchtete die Stürmerin, dass sie ihr Trikot vergessen habe.

„Da checkt sie lieber nochmal, ob sie auch wirklich das Spieltrikot drunter hat. Man kann sie nur lieben“, kommentierte DFB-Frauen das Video.

Grund zum Lachen: Schüller sorgt für späten Ausgleich

Doch nicht nur der kleine Moment der Vergesslichkeit gab der Frau mit der Nummer 7 auf dem Trikot Grund zum Lachen: Auch am Ende des Auftaktspiels bei Arnold Clark Cup im englischen Middlesbrough lief es gut für die 24-Jährige vom FC Bayern.

Die stark ersatzgeschwächten DFB-Frauen erkämpften sich im englischen Middlesbrough ein 1:1 (0:0) gegen Spanien. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, erzielte sie den Ausgleich, nachdem Weltfußballerin Alexia Putellas (46.) die Spanierinnen im fast menschenleeren Riverside-Stadion in Führung geschossen hatte. Für Schüller das 24. Tor in ihrem 35. Länderspiel. (hgr mit dpa)