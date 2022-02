DFB-Frauen mit EM-Base Camp im Londoner Westen

Wird während der EM mit den DFB-Frauen ein Hotel in Londons Stadtteil Brentford beziehen: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. © Swen Pförtner/dpa

Der Deutsche Fußball-Bund ist bei der schwierigen Suche nach einem Quartier für seine Frauen-Nationalmannschaft bei der EM im Juli in England fündig geworden.

Frankfurt/Main - Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird während des Turniers ein Hotel in Londons westlichem Stadtteil Brentford beziehen. „Wir sind deutlich vorangekommen bei unserem Base Camp. Wir haben nicht Prio eins, aber Prio zwei bekommen“, sagte die 54-Jährige bei einer Video-Pressekonferenz.

Die DFB-Auswahl spielt in der EM-Vorrunde jeweils in London am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Spanien sowie am 16. Juli in Milton Keynes gegen Finnland. Voss-Tecklenburg hatte im November die UEFA für ein mangelhaftes Quartierangebot scharf kritisiert. „Es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt erste Infos von der UEFA bekommen haben“, klagte sie damals. Dies sei „ein sehr reduzierter Katalog von Hotels“ gewesen: „Fünf Hotels für vier Teams, darunter ein Flughafenhotel. Das ist nicht adäquat.“

Die Vorbereitung auf das EM-Turnier bestreitet ihr Kader im so genannten „Home Ground“ auf dem Gelände von DFB-Ausrüster Adidas in Herzogenaurach in zwei Trainingslagern vom 12. bis 18. Juni und vom 21. bis 29. Juni. dpa