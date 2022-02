DFB-Frauen: Potsdams Torjägerin Cerci feiert Debüt

DFB-Frauen: Potsdams Torjägerin Cerci feiert Debüt © Stuart Franklin / picture alliance

Mit einer Debütantin und zwei Rückkehrerinnen reisen Deutschlands Fußball-Frauen zum EM-Vorbereitungsturnier nach England.

Frankfurt/Main - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief am Dienstag erstmals Selina Cerci vom 1. FFC Turbine Potsdam ins 25 Spielerinnen umfassende Aufgebot. Die 21 Jahre alte Stürmerin führt derzeit mit elf Saisontreffern die Bundesliga-Torschützenliste an. «Sie ist in einer guten Form und spielt auf einem konstant hohen Niveau. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sie auch bei uns sehen wollen», sagte Voss-Tecklenburg. Nach längerer verletzungsbedingter Pause kehren Sara Doorsoun und Nicole Anyomi (beide Eintracht Frankfurt) in die DFB-Auswahl zurück. Zum Auftakt des Arnold Clark Cups trifft die deutsche Mannschaft am 17. Februar in Middlesbrough auf Spanien. Weitere Gegner sind am 20. Februar in Norwich Olympiasieger Kanada und zum Abschluss am 23. Februar in Wolverhampton Gastgeber England. «Dieses Turnier ist für uns eine echte Standortbestimmung. Wir treffen ausnahmslos auf Weltklassegegner, die uns in allen Bereichen fordern werden», sagte Voss-Tecklenburg.

Dabei muss die Bundestrainerin allerdings auf einige Leistungsträgerinnen verzichten. Aufgrund von Verletzungen oder Aufbautraining fehlen Alexandra Popp, Pia Wolter (beide VfL Wolfsburg), Marina Hegering, Laura Benkarth, Sydney Lohmann (alle FC Bayern München), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), Melanie Leupolz (FC Chelsea) und Paulina Krumbiegel (TSG 1899 Hoffenheim). (dpa)