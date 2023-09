Interessanter Außenseiter: Wäre van Gaal einer für den DFB?

Von: Jannek Ringen

Der Posten des Bundestrainers ist nach dem Rauswurf von Hansi Flick vakant. Übernimmt ein erfahrener Niederländer das Ruder?

Frankfurt – Die Zeit von Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft ist Geschichte. Nach dem blamablen Auftritt gegen die japanische Auswahl am Samstag in Wolfsburg zog der DFB die Reißleine und entließ den Übungsleiter. Derzeit kursieren einige Namen rund um seine Nachfolge, wirklich konkret scheint es jedoch noch nicht zu werden. Auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga wird ins Spiel gebracht.

Louis van Gaal Geboren: 8. August 1951 (Alter 72 Jahre), Amsterdam, Niederlande bisherige Stationen: Ajax Amsterdam, FC Barcelona, AZ Alkmaar, FC Bayern München, Manchester United, Niederlande größter Erfolg: Champions-League-Sieger 1995 mit Ajax

Völler übernimmt – doch wer wird Flicks Nachfolger?

Die Entlassung von Flick erfolgte nur wenige Tage vor dem zweiten Länderspiel gegen den Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag in Dortmund. Zeit für eine intensive Trainersuche gibt es bei diesem eng getakteten Zeitplan nicht, sodass eine Übergangslösung hermusste. Sportdirektor Rudi Völler übernahm den Posten und bekam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner zwei Co-Trainer an die Seite gestellt.

Völler war bereits zwischen 2000 und 2004 als Nationaltrainer tätig, ehe er nach der verpatzten Europameisterschaft in Portugal sein Amt niederlegte. Ihm gelang es, das DFB-Team 2002 bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea überraschend ins Finale zu führen. Hannes Wolf und Sandro Wagner sind aus den Junioren-Nationalmannschaften als Trainer bekannt und sollen den Weltmeister von 1990 unterstützen.

Louis van Gaal weiß, wie man erfolgreich Nationalteams trainiert. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Ein ausländischer Bundestrainer? Van Gaal mit Außenseiterchancen

Derzeit kursiert eine Reihe an Namen durch die Medien, welche die Nachfolge von Hansi Flick antreten könnten. Der aktuelle Favorit scheint Julian Nagelsmann zu sein, allerdings werden laut der Bild auch dem ehemaligen Bayern-Coach Louis van Gaal Außenseiterchancen eingeräumt. Der 72-Jährige betreute zuletzt die niederländische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft und war nach dieser zurückgetreten.

Sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene verfügt der Niederländer über enorm viel Erfahrung. Mit Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona, dem FC Bayern und Manchester United trainierte er vier Top-Teams in den jeweiligen Nationen, wobei natürlich auch einige Titel herausgesprungen sind. Sein größter Erfolg war wohl der Triumph in der Champions League 1995 mit Ajax Amsterdam.

Van Gaal ist für ein „vielversprechendes Land“ offen

Doch welche Faktoren sprechen für van Gaal? Er kennt Deutschland durch seine knapp zwei Jahre beim FC Bayern, in denen er sowohl das Double holte, als auch das Champions-League-Finale erreicht hatte. Zudem verfügt er über die Erfahrung von 63 Spielen als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Im Jahr 2014 führte er die Mannschaft ins Halbfinale, 2022 in Viertelfinale. Beide Male war im Elfmeterschießen gegen Argentinien Schluss.

Nach seinem Rücktritt bei den Niederlanden wurde über ein Karriereende des 72-Jährigen spekuliert. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht und er ließ seine Zukunft offen. „Normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein, aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen!“, erklärte er. Verfügbar wäre er also noch. (jari)