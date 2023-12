Der Anfang vom Ende beim DFB: Flick wollte Bierhoff vor dem Rauswurf retten

Von: Luca Hartmann

Drucken Teilen

Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar trennte sich der DFB von Oliver Bierhoff – der damalige Bundestrainer Hansi Flick drohte deshalb sogar mit einem Rücktritt.

Frankfurt – Oliver Bierhoff hat den DFB 18 Jahre lang als Funktionär geprägt: Erst als Manager, später als Direktor und Geschäftsführer der Nationalmannschaften und Akademie. Nach der verkorksten WM in Katar wurde der Vertrag des 70-fachen Nationalspielers im Dezember letzten Jahres schließlich aufgelöst. Der damalige Bundestrainer Hansi Flick war damit überhaupt nicht einverstanden und drohte sogar, seinen Posten aufzugeben.

Flick wollte Bierhoff vor Rauswurf schützen

Im Spielmacher-Podcast hat Bierhoff nun verraten, dass ihn Flick vor dem Rauswurf bewahren wollte und seine eigene Zukunft sogar von einem Verbleib Bierhoffs abhängig machte. Flick habe mehrfach den Wunsch nach einer weiteren Zusammenarbeit geäußert und zu ihm gesagt: „Oliver, ich boxe es durch, ich sage das hier, ohne dich mache ich nicht weiter.“

Bierhoff habe dieses Vorhaben abgelehnt, sah sich nach mehreren schwachen Turnieren ohnehin in einer „geschwächten Position“, in der er dem Bundestrainer nicht mehr hätte helfen können. „Hansi, das macht keinen Sinn, du musst das weitermachen“ habe Bierhoff schließlich Flick entgegnet. Dabei habe Bierhoff auch schon die Heim-EM 2024 im Kopf gehabt, bei der er Flick als Nationaltrainer an der Seitenlinie wähnte.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick (links) wollte Oliver Bierhoff nach dem WM-Aus in Katar vor dem Rausschmiss bewahren. © Arne Dedert

Bierhoff: „Flick ein ganz sauberer Charakter“

Bierhoff konnte letztlich nicht von Flick vor dem Rauswurf bewahrt wären, der Ex-Bundestrainer äußerte jedoch öffentlich Zweifel, wie es ohne seinen langjährigen Weggefährten weitergehen könne. „Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann“, hatte Flick damals gesagt.

Bierhoff habe Flicks Aussagen zu dem Thema „sehr geschätzt“: „Er ist da ja auch ein bisschen auf Konflikt gegangen. Ich habe das als Zeichen gesehen, dass er mit der Sache nicht einverstanden ist. Er wollte deutlich machen, welchen Wert ich für ihn und den DFB hatte“, so Bierhoff. Flick sei „ein ganz sauberer Charakter, der sehr loyal ist“, lobt Bierhoff den Coach, der im September ebenfalls vom DFB entlassen wurde. Bierhoff hat inzwischen einen neuen Job in einer anderen Sportart.

Flick-Nachfolger: Alle genannten Bundestrainer-Kandidaten – und wer es wird Fotostrecke ansehen

Ex-DFB-Direktor hält Nagelsmann für die richtige Wahl

Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann hält Bierhoff unterdessen für die „absolut“ richtige Wahl. „Ich hätte ihn auch verpflichtet“, gibt Bierhoff zu. Mit ihm als Nationaltrainer lägen die Chancen auf einen Titelgewinn bei „66 Prozent. Ich bin eigentlich immer Realist. Aber im Fußball und bei der Nationalmannschaft bin ich Optimist“, verrät Bierhoff schmunzelnd. Das Auftaktspiel gegen Schottland werde er als „Fan“ live im Stadion verfolgen.

Bis dahin warte auf die DFB-Elf aber noch einiges an Arbeit und auch um die Stimmung im Gastgeberland vor Turnierbeginn sorgt sich der 55-Jährige: „Wie viel Lust hat Deutschland?“, fragt Bierhoff. Der 70-fache Nationalspieler glaubt aber auch: „Wenn dann mal der Ball rollt, dann wird schnell die Begeisterung bei den Deutschen geweckt“.

Inzwischen ist auch klar, dass die DFB-Elf mit zwei Kracher-Spielen ins EM-Jahr starten wird. Nicht mehr aktiv dabei sein wird dann Joti Chatzialexiou. Der Nationalmannschafts-Chef verlässt den DFB am Jahresende.