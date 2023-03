Flick-Plan findet sofort Befürworter: Füllkrug gilt als Freund von neuer Idee

Von: Manuel Bonke

Hansi Flick will im Hinblick auf die kommenden Aufgaben der DFB-Elf vermehrt mit Doppelspitze agieren. Stürmer Füllkrug freut‘s.

München - Es gibt eine Statistik aus Katar, an die sich Bundestrainer Hansi Flick gerne als eine Art rettenden Strohhalm klammert. Dabei handelt es sich um den Wert der sogenannten „Expected Goals“. Was ultramodern klingt, ist recht simpel erklärt: Die Statistik beschreibt lediglich, wie hoch die Chance auf das Tor wirklich war und berechnet für jeden Abschluss anhand mehrerer Faktoren einen Wert.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft betrug der deutsche Wert 10,00. Bedeutet: Die Tor-Chancen, die sich Deutschland in der Gruppenphase erspielte, hätte für zehn Treffer ausreichen müssen. Heißt im Umkehrschluss aber auch: Die Chancenverwertung war angesichts von sechs Toren in der Vorrunde ungenügend. Zum Vergleich: Weltmeister Argentinien hatte einen Wert von 6,3, Vize-Weltmeister Frankreich lag bei 7,4.

Zu selten machte die Nationalmannschaft aus ihren Chancen auch Tore bei der WM in Katar. Hier: Musiala bei einem ertraglosen Abschluss gegen Costa Rica. © IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Füllkrug freut sich auf vertrautes System beim DFB

Stürmer Niclas Füllkrug beschrieb die mangelnde Effizienz bei der Weltmeisterschaft wie folgt: „Es ist Wahnsinn, wie viele Chancen wir uns erspielt haben und wie wenig am Ende dabei rumgekommen ist. Das hat uns am Ende gekillt.“ Und hier möchte Flick im Hinblick auf die Europameisterschaft im eigenen Land ansetzen. Das bekommt die deutsche Offensivabteilung bereits im Training zu spüren. „Daran wird hier schon kontinuierlich gearbeitet. Die Konzentration vorm Tor ist extrem hoch – und die Trainer mahnen auch immer wieder, wenn eine Chance nicht zu 100 Prozent vorm Tor genutzt wird.“

Um künftig für mehr Effizienz vorm gegnerischen Tor zu sorgen, plant der Bundestrainer auch, künftig häufiger mit einer Doppelspitze zu spielen. Das kommt einem Mittelstürmer wie Füllkrug durchaus entgegen, der in Bremen meistens einen Sturmpartner an der Seite hat: „Ich sehe die Vorteile schon überwiegen. Du hast als einzelner Stürmer immer den Nachteil, dass du meistens die Person bist, die angespielt wird.“

Niclas Füllkrug und Nationaltrainer Hansi Flick sind nach dem öffentlichen Training der DFB-Elf gut gelaunt. © IMAGO/Marc Schueler

DFB-Neuling Schade für Doppelspitze geeignet

Offensivspieler Mario Götze befürwortet es, „verschiedene Systeme spielen zu können, unterschiedliche Herangehensweisen zu haben und die Räume unterschiedlich zu besetzen. Klar ist das eine Option.“ Er selbst sehe sich jedoch eher im Zentrum als hängende Spitze: „Ich bin jetzt kein Zielspieler.“ Diese Rolle füllt im aktuellen DFB-Kader neben Füllkrug mit Abstrichen noch Neuling Kevin Schade vom FC Brentford aus. Der 20-Jährige verfügte laut Füllkrug über „Qualitäten, die selten sind im deutschen Fußball“.

Nun gilt es, die im Training hoffentlich erarbeitete Effizienz auch in den Spielen am Samstag gegen Peru (20.45 Uhr, ZDF) und am Dienstag gegen Belgien (20.45 Uhr, RTL) umzusetzen und bis zum Start der Europameisterschaft im nächsten Jahr zu perfektionieren. Ansonsten droht der nächste Super-Gau bei einem Turnier. Expected-Goal-Werte hin oder her. (bok)