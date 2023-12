Shootingstar als Lösung für Nagelsmanns Problemposition? Er schmunzelt die Gerüchte weg

Von: Jannek Ringen

Jan-Niklas Beste ist ein elementarer Bestandteil des Heidenheimer Höhenflugs. Wird er auch für Julian Nagelsmann und den DFB relevant?

Heidenheim – Dem 1. FC Heidenheim gelingt es in dieser Saison, die Bundesliga mit erfrischendem Spielstil zu überraschen. Das erste halbe Jahr Fußball-Oberhaus in der Vereinsgeschichte läuft hervorragend für den Aufsteiger. Ein wichtiger Faktor für den Höhenflug ist Flügelspieler ist Jan-Niklas Beste.

Jan-Niklas Beste Geboren: 04. Januar 1999 (Alter 24 Jahre), Hamm bisherige Vereine: Borussia Dortmund, FC Emmen, SV Werder Bremen, Jahn Regensburg, 1. FC Heidenheim Marktwert: 12 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Beste als Lösung für Nagelsmanns Problemposition? Er schmunzelt die Gerüchte weg

Bereits in der 2. Bundesliga war Beste einer der überragenden Spieler. Mit zwölf Toren und 13 Vorlagen in 34 Spielen war er einer der Garanten für den Aufstieg. Dass es in der Bundesliga ähnlich läuft, hätte er wohl selber nicht erwartet. Nach 14 Spielen steht er bei fünf Toren und acht Vorlagen im Oberhaus.

Leistungen, die Beste, der auch auf der defensiven Außenbahn spielen kann, in den Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft bringen. „Ich bekomme aktuell viele Fragen dazu, aber muss weiter drüber schmunzeln. Es ist doch absurd, jetzt über die Nationalmannschaft zu sprechen“, sagte der 24-Jährige erst kürzlich der Schwäbischen Zeitung, angesprochen auf die Nationalmannschaft.

Ist Jan-Niklas Beste ein Kandidat für die Nationalmannschaft? © IMAGO / Eibner

Heidenheim spielt eine starke Hinrunde – Beste bleibt bescheiden

Beste, der mit acht Assists zu den besten Vorlagengebern Europas gehört, bleibt vorerst bescheiden. „Ich habe erst 14 Bundesliga-Spiele gemacht und vergangenes Jahr noch zweite Liga gespielt. Auch wenn es mir wohl nicht jeder glaubt: Ich denke darüber überhaupt nicht nach“, schilderte der Linksfuß seine Gedanken.

Sein Fokus würde aktuell erst einmal auf dem 1. FC Heidenheim liegen, der ein fantastisches erstes halbes Jahr nach dem Aufstieg spielt. Nach drei Siegen in Folge im Jahresendspurt stehen die Heidenheimer auf Platz neun in der Bundesliga und haben sich bereits ein Polster von zehn Punkten auf die Abstiegsränge aufgebaut.

Beste wird zum Standard-Experten in der Bundesliga – eine Waffe für Nagelsmann?

Die besondere Stärke von Beste sind seine Standards. Allein beim 3:2-Sieg über Mitaufsteiger Darmstadt 98 bereitete er alle drei Heidenheimer Treffer per Standard vor. „Ich lege mir den Ball hin, mache meinen Ablauf, gucke hoch, schaue dahin, wo der Ball hin soll, laufe an, vertraue auf meine Schusstechnik und hoffe, dass die anderen Jungs dann den Kopf oder den Fuß hinhalten“, beschrieb er schmunzelnd seine Routine.

Die Standards haben dem Aufsteiger schon den einen oder anderen Punkt gerettet und sind eine echte Waffe. Gerade bei großen Turnieren können diese über Ausscheiden oder Weiterkommen entscheiden. Dadurch könnte Beste zur Option für Nagelsmann werden. (jari)