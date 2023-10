Nagelsmann setzt Neuer endgültig als Kapitän ab: Bundestrainer berichtet von Telefonat

Von: Korbinian Kothny

Manuel Neuer ist nicht mehr Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat ihm die Entscheidung persönlich mitgeteilt.

Update vom 18. Oktober, 12.04 Uhr: İlkay Gündoğan wird Deutschland bei der Heim-EM 2024 als Kapitän aufs Feld führen. Der bisherige Spielführer Manuel Neuer ist damit abgesetzt. Seit 2016 war der Bayern-Keeper in der Nationalmannschaft Kapitän gewesen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte die Entscheidung Neuer persönlich mitgeteilt, wie er gegenüber der Bild bestätigte: „Ja, ich habe mit Manuel telefoniert. Er hat gut reagiert. Er ist ja ein Profi.“

Laut dem Boulevardblatt akzeptiert der 37-Jährige die Entscheidung von Nagelsmann und wird auch weiter für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen. Sobald Neuer sein Comeback gegeben hat, wird er weiter um seinen Platz als Nummer eins im deutschen Tor kämpfen.

Neuer als DFB-Kapitän endgültig abgesetzt: Nagelsmann-Entscheidung gefallen

Erstmeldung vom 17. Oktober: Philadelphia – Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus. Die Liste der Kapitäne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist lang und elitär. Seit dem Rücktritt von Bastian Schweinsteiger nach der EM 2016 in Frankreich hatte Manuel Neuer das prestigeträchtige Amt inne.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (37 Jahre alt) in Gelsenkirchen Länderspiele (als Kapitän): 117 (60) Größer Erfolg mit dem DFB-Team: Weltmeister 2014

Nur Matthäus führte Deutschland öfter als Kapitän aufs Feld als Neuer

In 60 seiner 117 Länderspiele hat der mittlerweile 37-Jährige das DFB-Team als Kapitän auf den Platz geführt. Nur Lothar Matthäus trug die Binde in der langen DFB-Geschichte öfter. Ein 61. Spiel als Deutschland-Spielführer wird für Neuer allerdings wohl erstmal nicht mehr dazu kommen.

Hansi Flick hatte in seinem letzten Spiel vor seiner Entlassung İlkay Gündoğan als Kapitän eingesetzt. Damals war allerdings noch nicht klar, ob Gündoğan nach der Rückkehr von Neuer Kapitän bleiben würde.

In nicht einmal 30 Sekunden setzte Julian Nagelsmann Neuer als Kapitän ab. Bei der Pressekonferenz vor dem Mexiko-Spiel wurde der neue Bundestrainer gefragt, ob denn İlkay Gündoğan auch bei der Heim-EM im kommenden Jahr sicher die Kapitänsbinde tragen werde.

Julian Nagelsmann bestätigte: Manuel Neuer ist nicht mehr Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. © Imago images

Nagelsmann bestätigt: Gündogan auch Kapitän bei Heim-EM

Nagelsmanns knappe Antwort: „İlkay wird Kapitän bleiben. Ich habe viel zu ihm gesagt. Er ist einer, der nie herumschreit, da bin ich sehr zufrieden. Es ist wichtig, dass wir nicht ständig hin und her switchen. Wir wollen Kontinuität.“ Indirekt vollzog der 36-Jährige damit die endgültige Absetzung von Neuer als Deutschland-Kapitän.

Eine Entscheidung, die durchaus brisant ist. Neuer stand immerhin seit 2010 bei jedem Großereignis für das DFB-Team im Tor und führte Deutschland mit seinem revolutionären Spiel zum WM-Titel 2014. Von der IFFHS wurde der Keeper zum Welttorhüter der Dekade 2011 – 2020 gewählt.

Manuel Neuer steht nach Unterschenkelbruch kurz vor Comeback

Neuers Verdienste für den deutschen Fußball sind unbestritten. Die endgültige Entscheidung von Nagelsmann überrascht daher umso mehr. Ein fitter Neuer gehört auch mit seinen 37 Jahren noch zu den besten Spielern auf seiner Position weltweit.

Das Problem: Der Gelsenkirchener ist immer noch verletzt. Nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember 2022 arbeitet der Kapitän des FC Bayern München weiter an seinem Comeback, welches allerdings kurz bevor stehen soll. Schon nach der Länderspielpause könnte Neuer im Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 das erste Mal seit zehn Monaten wieder im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen. Für den 37-Jährigen kommt die Nagelsmann-Entscheidung daher zur Unzeit.

Nagelsmann und Neuer mit belastetem Verhältnis

Zusätzliche Brisanz birgt die Kapitänsfrage, wenn man bedenkt, dass Neuer und Nagelsmann nicht das allerbeste Verhältnis nachgesagt wird. Der ehemalige Bayern-Coach war während seiner Zeit in München maßgeblich an der Freistellung von Torwarttrainer Toni Tapalovic beteiligt.

Neuer gab daraufhin ein viel beachtetes Interview in der SZ, in welchem er zur Tapalovic-Freistellung sagte: „Ich hatte das Gefühl: Mir wird mein Herz rausgerissen. Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe schon einiges erlebt.“

Droht Manuel Neuer das Ballack-Szenario?

Die Entscheidung von Nagelsmann, Neuer endgültig als Kapitän abzusetzen, wird das Verhältnis der beiden wohl kaum verbessern. Auf eine Anfrage von IPPEN.MEDIA, was der 37-Jährige von der Entscheidung Nagelsmanns hält, reagierte das Management des fünfmaligen Welttorhüters zunächst nicht. Bereits bei seinem Antritt als Bundestrainer sagte der 36-Jährige zum damaligen Noch-Kapitän Neuer: „Es ist das allerwichtigste, dass wir Manu die Zeit geben, gesund zu werden. Wenn das der Fall ist, sehen wir weiter.“

Nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis Neuer gesund ist. Als Kapitän wird der 37-Jährige dennoch nicht zur Nationalmannschaft zurückkehren, wenn er denn überhaupt zurückkehrt. Der letzte Kapitän der DFB-Elf, der nicht freiwillig zurückgetreten ist, war Michael Ballack.

Der Mittelfeldspieler verletzte sich vor der WM 2010 in Südafrika und wurde auch nach seiner Genesung nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Ein Szenario, das auch Neuer droht? (kk)