Fingerzeig für die WM? Flick könnte heute für große Überraschung im DFB-Kader sorgen

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Donnerstag benennt Bundestrainer Hansi Flick den DFB-Kader für die Spiele in der Nations League am 23. und 26. September. Dabei könnte er für Überraschungen sorgen.

München - 1766 Tage und damit fast genau fünf Jahre ist es her, dass Mario Götze im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand und das Trikot mit dem Adler auf der Brust trug. Am 14. November 2017 beim 2:2 gegen Frankreich wurde dem WM-Helden von Rio das letzte Mal die Ehre zuteil.

Der Adler spielt bei Götzes möglicher Rückkehr ins DFB-Team dabei eine entscheidende Rolle, denn bei Eintracht Frankfurt knüpft der inzwischen 30-Jährige wieder an alte Tage an. Der fast Vergessene zaubert, lenkt und dirigiert das Spiel der Hessen, deren Vereinsmaskottchen der Adler ist, seit diesem Sommer, sodass Hansi Flick Götze für den Kader für die beiden Partien gegen Ungarn (23.) und England (26.) in der Nations League auf dem Zettel haben wird.

Fingerzeig für die WM 2022? Flick könnte heute für Mega-Überraschung im DFB-Kader sorgen

Zumal der Bundestrainer ein großer Fan von Götze ist. So verriet er vor einiger Zeit im DFB-Podcast, dass er den Offensivspieler damals gerne zum FC Bayern geholt hätte. Aber Ende blieb Götze bei der PSV Eindhoven, wo er wieder von sich Reden machte. Bei der Eintracht spielt er nun wieder Champions League und steht auf Flicks Zettel.

Hansi Flick nominiert am Donnerstag den Kader für die Partien in der Nations League gegen Ungarn und England. © IMAGO

Der DFB-Kader für die anstehenden Partien dürfte ein Fingerzeig für die WM 2022 werden. 26 Spieler kann der DFB-Chefcoach in rund zwei Monaten mit an den Arabischen Golf nehmen. Ein Großteil der WM-Tickets im DFB-Aufgebot um den starken Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller oder Jungstar Jamal Musiala ist schon vergeben.

Mario Götze vor Rückkehr in die Nationalmannschaft? Flick ist ein großer Fan

Auch wenn es Ende September „nur“ um die Nations League geht, sind diese Partien für das DFB-Team wichtig. Das findet auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Dieser misst den beiden abschließenden Spielen in der Nations League große Bedeutung für die WM in Katar zu.

„Dass da die Mannschaft noch einmal ein paar Tage zusammen ist, das ist nicht nur für die Nations League wichtig, sondern ganz besonders auch schon für die WM“, sagte Matthäus im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Da gibt es noch die Chance, an der einen oder anderen Schraube zu drehen.“ Vielleicht könnte eine dieser Schrauben ja Mario Götze sein. (smk/dpa)