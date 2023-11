DFB-Kapitän Gündogan trifft auf Türkei: Völler sieht kein Problem

Von: Johannes Skiba

Rudi Völler sieht keine Brisanz im Länderspiel gegen die Türkei. Doch die Augen sind auf DFB-Kapitän Gündogan gerichtet, der türkische Wurzeln hat.

Frankfurt – Nach der USA-Tour steht für die deutsche Nationalmannschaft und den frisch ernannten Bundestrainer Julian Nagelsmann der dritte Testlauf an. Im Olympiastadion Berlin wird die DFB-Mannschaft am Samstag (18. November) auf die türkische Nationalmannschaft treffen. Vor diesem speziellen Match äußert sich Sportdirektor Rudi Völler in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des BR.

Ilkay Gündogan Geboren: 24. Oktober 1990 (Alter 33 Jahre), Gelsenkirchen Aktueller Verein: FC Barcelona Position: Zentrales Mittelfeld

Völler sieht keine besondere Spannung im Spiel gegen die Türkei

Ilkay Gündogan, Kapitän der DFB-Mannschaft, hat aufgrund seiner familiären Hintergründe eine spezielle Verbindung zur Türkei. Rudi Völler zeigt sich jedoch unbesorgt um den Weltklasse-Mittelfeldspieler: „Natürlich ist es heutzutage so, das ist der Zeitgeist, dass viele andere Wurzeln, andere Familienbande haben. Das ist ganz normal in unserer Zeit. Da wird Illy ganz wunderbar mit umgehen können.“

Gündogans Eltern sind ursprünglich aus Dursunbey, einer Stadt im Bezirk der türkischen Provinz Balıkesir. Der DFB-Kapitän pflegt bis heute enge Beziehungen zu der Heimatstadt seiner Eltern und unterstützt diese als Förderer. Unter anderem hat der 33-Jährige das neue Stadion des lokalen Fußballclubs mitfinanziert. Vor der WM 2018 in Russland geriet Gündogan in die Kritik, als er sich nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gemeinsam auf einem Foto ablichten ließ.

Der 63-jährige Völler sieht im bevorstehenden Testspiel keine besondere Brisanz: „Wir spielen gegen die Türkei. Das ist ein normales Länderspiel.“ Gegen die Türkei wird Gündogan voraussichtlich sein 72. Länderspiel bestreiten. Auch unter dem neuen Trainer Nagelsmann bleibt der gebürtige Gelsenkirchener Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Sollte jedoch Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München im März wieder zum Kader gehören, könnte sich die Rolle des 33-Jährigen erneut ändern.

Das Spiel von Deutschland gegen die Türkei wird für Ilkay Gündogan besonders. Nach dem DFB-Pokalfinale 2012 zeigte sich der damalige Spieler von Borussia Dortmund freudestrahlend und eingehüllt in die türkische und deutsche Flagge. © Imago

Völler erkennt die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs

Zudem äußerte sich DFB-Funktionär Rudi Völler zur gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballs und einer Stellungnahme zu aktuellen Themen. Völler sagt: „Der Sport kann sich nicht verstecken.“ Die Spieler sollten bei entsprechenden Aussagen jedoch nicht mit „Halbwissen glänzen.“ Der DFB hält sich derzeit zu den Bemühungen der FIFA, die WM 2034 in Saudi-Arabien auszurichten, bedeckt.

Für Völler ist es vor allem wichtig, „mit der Marke Fußball Freude bereiten zu können, auch wenn die Zeiten schwieriger geworden sind.“ Die Nationalmannschaft blickt derweil weiterhin auf die Heim-EM 2024. Völler gab zudem bekannt, wo die DFB-Mannschaft ihr Quartier aufschlagen wird. (jsk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.