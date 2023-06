Vor Kolumbien-Spiel: Matthäus nimmt Flick nochmal richtig in die Mangel

Von: Johannes Skiba

Nach den erneut schwachen Auftritten der DFB-Elf kritisiert Lothar Matthäus Bundestrainer Hansi Flick scharf und fordert ein Ende der Experimente.

Gelsenkirchen – Die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick reißt nicht ab. Nach der verpatzten WM 2022 in Katar, den ernüchternden Länderspielen im März und den jüngsten Enttäuschungen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) steht der DFB-Tross beim Test gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (20. Juni, Anstoß 20.45 Uhr) unter genauer Beobachtung. Eine weitere Niederlage gegen die Südamerikaner würde die Zahl von Flicks Kritikern weiter erhöhen. Lothar Matthäus teilt in seiner Kolumne für Sky schon im Vorfeld des Freundschaftsspiels gegen Flick aus und wird deutlich: „Der Bundestrainer muss jetzt liefern!“

DFB Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig WM-TItel: 4

Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht eingespielt

So fordert der Rekordnationalspieler Deutschlands: „Ein Jahr vor der Heim-EM muss der Funke vom Rasen auf die Ränge überspringen und eine Euphorie erzeugt werden, die ihren Höhepunkt beim Turnier erlebt.“

Dem Bundestrainer laufe außerdem die Zeit davon, da die Probleme der Mannschaft tiefgreifend sind: „Aber die Spieler müssen jetzt schleunigst wissen, was von ihnen verlangt wird und wer auf welcher Position was zu liefern hat. Sie sind verunsichert, wissen oft nicht, ob, wo und wie sie dort spielen müssen. Keine Mechanismen, wenig Verständnis.“ Ein Grund für die fehlenden Automatismen sind die ständig wechselnden Personalien. Flicks Experimente zeigten sich bislang zu keinem Zeitpunkt wirkungsvoll, wie Matthäus weiter ausführt: „Ich kann das Testen, Ausprobieren und Hin- und Herschieben von Spielern und Positionen langsam nicht mehr hören und sehen.“

Lothar Matthäus spricht die zahlreichen Probleme der DFB-Elf an und kritisiert dabei Bundestrainer Hansi Flick deutlich. © imago/Montage

DFB-Elf kann Qualität unter Flick nicht abrufen

Die Qualität der Nationalspieler, die Flick zur Verfügung steht, ist laut des 62-Jährigen so hoch, dass die DFB-Elf „zu den Top Vier“ der besten Nationalmannschaften gehören sollte. Aktuell ist das Team jedoch weit von dieser Realität entfernt. Bis zur EM 2024, für die nun das offizielle Maskottchen vorgestellt wurde, liegt noch viel Arbeit vor dem Trainer und den Spielern.

Auch zur viel diskutierten Rolle von Joshua Kimmich äußerte sich Lothar Matthäus. Den Profi des FC Bayern sieht der Experte im DFB-Trikot auf der Position des Rechtsverteidigers, da es „offensichtlich keine wirklich gute Alternative“ gebe. Mit dieser Variante würde Hansi Flick ein Luxusproblem lösen. (jsk)