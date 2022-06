DFB-Länderspiel in der Allianz Arena: Zuschauer wirft vom Oberrang Papierflieger ins Tor - Sensations-Video

Am 7. Juni traf die DFB-Elf in der Allianz Arena auf England in der Nations League. Ein Zuschauer sorgte für ein sensationelles „Tor“ und wurde gefilmt.

München - Wenn der Nationalmannschaft von Hansi Flick die nötigen Ideen fehlen, dann muss man halt als Zuschauer selbst tätig werden. Das dachte sich zumindest ein junger Mann in der Allianz Arena. Denn beim Länderspiel der DFB-Elf gegen England sorgte er für ein sensationelles Tor. „Leider“ zählte das nicht, beim Stand von 0:0 hätte er schon vor Jonas Hofmann den Führungstreffer erzielen können.

DFB-Länderspiel in Allianz Arena: Mann wirft Papierflieger - er segelt ins Tor

Auf dem Video ist zu sehen, wie der junge Herr einen Papierflieger bastelt und ihn in Richtung Spielfeld wirft. Er sitzt dabei im Oberrang der Südkurve in Richtung Gegengerade. Für die echten Stadionkenner: vermutlich 320, 321, 322, 323 oder 324. Es ist zu sehen wie der Flieger rein optisch erstmal die Mittellinie ansteuert, doch der Blick täuscht. Der Segler dreht nämlich nach links weg, noch bevor er das tut, wird er von den umsitzenden Menschen gefeiert. Man hört Gekreische und Gejubel.

Letztendlich setzt sich der Flieger gegen die Verteidiger Harry Maguire und John Stones durch, die konzentriert den Spielverlauf verfolgten. Auch Torwart Jordan Pickford ahnte noch nicht, dass seine Torlinie in wenigen Momenten überquert wird. Er positioniert sich im Strafraum zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum, während sich das Papier ins Tor senkt. Es sind wieder Jubelschreie zu hören. Der berühmte Twitter-Account „Troll Football“ hat das Video gepostet, mit den Worten: „Verleiht dem Mann den Puskas Award“. Den Puskas Award bekommt der Spieler, der das schönste Tor des Jahres erzielt. Die Aktion fand in der ersten Halbzeit statt.

DFB-Länderspiel in Allianz Arena: Video zum Papierflieger

Bekanntlich endete die Partie, wie zurzeit alle DFB-Spiele, mit einem 1:1. Jonas Hofmann erzielte den Führungstreffer (vom Papierflieger-König aus gesehen) ins andere Tor, bevor kurz vor Schluss Harry Kane in eben jenes Gehäuse den späten Elfmeter-Ausgleich verwandelte.

Von der Südkurve der Allianz Arena kamen im ganzen Spiel immer wieder Papierknäuel aufs Spielfeld. Die Fans hatten eine Choreo vorbereitet, bei der jeder Fan ein einfarbiges Papier bekam: Schwarz, Rot, Gold und Weiß für die Umrandung. (ank)