Nicht mehr krankgeschrieben: DFB kündigt Gespräch mit Martina Voss-Tecklenburg an

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nicht mehr krankgeschrieben, wie sie selbst und der DFB bestätigt haben. Ein Gespräch soll zeitnah folgen.

Update vom 23. Oktober, 7.58 Uhr: Am Sonntagnachmittag (22. Oktober) bestätigte auch der DFB selbst, dass Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr krankgeschrieben sei.

„Ein gemeinsames Gespräch soll unmittelbar nach Urlaubsende stattfinden. Über mögliche Veranstaltungsbesuche wurde der Verband seitens Martina Voss-Tecklenburg informiert. Der DFB hat den Auftritt von Voss-Tecklenburg beim Bayerischen Zahnärztetag zur Kenntnis genommen“, zitieren SID und dpa.

Voss-Tecklenburg gibt Update: Bundestrainerin nicht mehr krankgeschrieben

Erstmeldung vom 22. Oktober, 16.43 Uhr: Frankfurt – Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht es anscheinend wieder besser. Wie der SID am Sonntagmittag (22. Oktober) berichtete, ist die 55-Jährige nicht mehr krankgeschrieben.

Martina Voss-Tecklenburg Geboren: 22. Dezember 1967 (Alter 55 Jahre) in Duisburg Bundestrainerin seit: April 2018 Vertrag beim DFB bis: EM 2025

Martina Voss-Tecklenburg befindet sich im „vom DFB genehmigten Erholungsurlaub“

„Ich befinde mich seit 14 Tagen in meinem vom DFB genehmigten Erholungsurlaub“, wird die 55-Jährige zitiert. Nach dem enttäuschenden Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar zog sich Voss-Tecklenburg aus der Öffentlichkeit zurück. Zunächst wurde sie von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten, vor wenigen Tagen wurde dann Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer vorgestellt.

Laut eigener Aussage nicht mehr krankgeschrieben: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Archivbild

„Ich freue mich, wie Bernd (Neuendorf, Anm. d. Red.), ganz besonders über die Zusammenarbeit mit Horst. Der Prozess ist relativ schnell und einfach beschrieben. Wir stehen und standen mit der Krankheit der Bundestrainerin in einer sehr schwierigen Situation. Die Situation hat nicht nur Martina, sondern auch uns belastet“, so der neue DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig auf einer Pressekonferenz am Freitag, bei der Hrubesch auch seinen Kader für die anstehenden Länderspiele der DFB-Frauen bekannt gab.

Martina Voss-Tecklenburg trat zuletzt zwei Mal öffentlich auf

Für Verwirrung sorgten unlängst öffentliche Auftritte von Voss-Tecklenburg, die sowohl beim Bayerischen Zahnärzteverband als auch bei einem Forum des Bundesverbands Deutscher Fertigbau einen Vortrag hielt.

Am Freitag hielt sich Präsident Bernd Neuendorf noch mit einer Stellungnahme zurück und sagte lediglich: „Wir sind Arbeitgeber von Voss-Tecklenburg und wollen, dass sie sich komplett erholt. Gerüchte dazu kommentiere ich aber nicht.“ Wie t-online schreibt, wollte sich der DFB auf Nachfrage zunächst nicht äußern, kündigte dem Nachrichtenportal gegenüber aber wohl ein Statement an, das noch im Laufe des Sonntags (22. Oktober) geteilt werden soll.

Popp, Putellas, Oberdorf: Das sind die besten Fußballerinnen der Welt Fotostrecke ansehen

Bereits seit einigen Wochen kursieren Meldungen, wonach die Zukunft von Voss-Tecklenburg an der Seitenlinie der Frauen-Nationalmannschaft offen sein soll. Unmittelbar nach der WM schloss sie einen Rücktritt nicht aus, verkündete kurz darauf allerdings, „nicht weglaufen“ und weiterhin im Amt bleiben zu wollen. (masc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.