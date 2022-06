DFB-PK heute im Live-Ticker: Flick und Müller vor Chaos-Spiel gegen Ungarn?

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Bundestrainer Hansi Flick und Thomas Müller stellen sich vor dem Auswärtsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Ungarn der Presse. Der Live-Ticker.

Deutschland gegen Ungarn: Die DFB-Elf ist in der Nations League am Samstag gegen Budapest gefordert

DFB-PK im Live-Ticker: Hansi Flick und Thomas Müller stellen sich den Fragen der Journalisten - kommt es zum Chaos-Spiel?

Dieser Live-Ticker wird laufend aktualisiert

Herzogenaurach - Die deutsche Nationalmannschaft steht unter Zugzwang. In der Nations League (Liga A/Gruppe 3) liegt das Team um Bundestrainer Hansi Flick nach zwei Spieltagen lediglich auf dem dritten Tabellenplatz. Zum Auftakt gab es gegen Italien und England jeweils nur ein Remis. Mit einem Auswärtssieg in Ungarn (20.45/RTL) könnte „die Mannschaft“ auf den ersten Tabellenplatz springen.

Nationalmannschaft: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Thomas Müller im Live-Ticker

In der Puskas-Arena in Budapest steht der Nationalelf allerdings ein schweres Spiel bevor. Immer wieder fallen die ungarischen Fans - unter ihnen teils gewaltbereite Hooligans - negativ auf, jüngst etwa beim Heimspiel gegen England. Die Partie hätte eigentlich als „Geisterspiel“ unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden sollen, doch durch ein Schlupfloch in den Regularien konnten sich Fans als Begleitpersonen von Kindern Zutritt in das Stadion verschaffen. Während des Kniefalls, den die Engländer zum Kampf gegen Rassismus regelmäßig begehen, begann das Publikum, die Spieler auszupfeifen.

DFB erwartet Chaos-Spiel in Budapest - Ungarn-Fans mit Buhrufen und homophoben Gesängen

Auch das letzte Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalmannschaft verlief nicht ohne Zwischenfälle. Während die Organisatoren rund um die Partie in der Allianz Arena ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt setzen wollten, fielen die mitgereisten ungarischen Anhänger schon vor dem Spiel durch homophobe Gesänge auf. Auch während des Spiels ging es heiß her. Nach zwischenzeitlichem Rückstand rettete Leon Goretzka die Mannschaft vor dem Ausscheiden in der Gruppenphase und erzielte kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer - inklusive provokantem Herz-Jubel in Richtung Ungarn-Fans. Ihn werden die Anhänger wohl besonders auf dem Zettel haben.

Vor der Abreise nach Budapest melden sich Hansi Flick und Thomas Müller ab 12.45 Uhr in einer Pressekonferenz zu Wort. Wir berichten im Live-Ticker. (vfi)