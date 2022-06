DFB-Elf startet von Nürnberg aus durch: Fans rätseln besonders über ein Detail

Von: Thomas Eldersch

Auf dem Weg nach Ungarn: Die deutsche Nationalelf bricht von Herzogenaurach über den Flughafen Nürnberg auf zum Nations-League-Spiel. © Facebook Flughafen Nürnberg

Der Flughafen Nürnberg hielt das Boarding der deutschen Nationalmannschaft für Social Media fest. Dabei fielen den Followern einige Details auf.

Nürnberg – Am Samstagabend wird das dritte Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft innerhalb einer Woche angepfiffen. Die Jungs um Trainer Hansi Flick müssen diesmal gegen Ungarn ran. Nach zuletzt zwei Unentschieden ist jetzt ein Sieg quasi schon Pflicht. Gastiert haben die DFB-Kicker zuvor bei Adidas in Herzogenaurach und von dort ging zum Flughafen Nürnberg. Am Freitagabend hob die Maschine mit Neuer, Müller und Co. ab. Aber zuvor gab es noch ein paar Schnappschüsse für Facebook.

DFB-Elf am Flughafen Nürnberg: Koffer für einen Kurztrip nach Ungarn?

Auf der Facebook-Seite des Nürnberger Albrecht-Dürer-Flughafens findet man drei Fotos der Nationalmannschaft, beim Boarding der Maschine nach Budapest. Dazu schrieb der Airport am Freitagabend: „Heute hob das DFB-Team (Die Mannschaft) von Nürnberg ab, um morgen in der Nations League gegen Ungarn zu spielen. Die Nationalmannschaft war in Herzogenaurach bei adidas untergebracht.“ Entspannt und sichtlich gut gelaunt liefen die Spieler die Treppe zum Flieger rauf. Dabei fiel den Followern des Flughafens einige Details auf.

Bereits 40 Kommentare konnte der Post des Flughafens bereits sammeln (Stand: 11. Juni, 20 Uhr). Dabei vielen Kommentatoren ein Detail auf. „Mit Koffer…?“, schreibt einer und spielt auf den kurzen Zeitraum an, den die Mannschaft in Ungarn verbringen wird. Einige Follower hoffen, dass das Gepäck der Kicker auch ankommen wird. Einer schließt sogar eigene Kofferträger für die Fußballstars nicht aus.

DFB-Kicker fliegen von Nürnberg aus ohne Maske nach Ungarn

Doch noch etwas sticht einigen Facebook-Nutzern ins Auge. Die deutschen Nationalspieler tragen keine Corona-Maske beim Einsteigen in die Lufthansa-Maschine. Eigentlich gilt auf Flügen nach und von Deutschland eine Maskenpflicht. So steht es auch auf der Homepage der deutschen Airline. „Während Ihrer Reise mit Lufthansa gilt durchgehend, vom Boarding, über Ihre Zeit an Bord und beim Verlassen des Flugzeuges, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Schutzmaske. Tragen Sie – wie unsere Crews – auf Flügen von und nach Deutschland Ihre Maske während des gesamten Aufenthalts an Bord.“

Scherzhaft schrieb eine Nutzerin: „Sind die Herren mal wieder gleicher als andere, oder warum brauchen die keine Masken beim Betreten des Flugzeugs, und jeder normale Otto schon?“ Die Antwort bekam sie prompt. „Privatcharter, ganz einfach.“ Und in der Tat ist es wahrscheinlich, dass die Nationalelf nicht mit einem Linienflug nach Budapest aufgebrochen ist. (tel)