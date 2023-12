Beide Partien genau terminiert: DFB-Elf startet mit Krachern ins EM-Jahr

Von: Jannek Ringen

Drucken Teilen

Der DFB hat die Gegner der Länderspiele im März bekannt gegeben. Diese haben es in sich und werden die DFB-Elf vor eine echte Herausforderung stellen.

Frankfurt – Im kommenden Jahr steht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an. Die letzte Länderspielpause, bevor es in die heiße Phase geht, findet im März statt. Dabei hat der DFB die Gegner für die beiden Testspiele im Frühjahr bekannt gegeben. Nun sind diese auch genau terminiert. Mit Frankreich und den Niederlanden trifft die schwächelnde DFB-Elf auf zwei echte Schwergewichte.

Fußball-Europameisterschaft 2024 Teilnehmer: 24 Start: 14. Juni 2024 Ende: 14. Juli 2024

EM-Jahr startet mit zwei echten Krachern

Im März stehen somit die Länderspiele Nummer fünf und sechs für Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Plan. Nach der verkorksten Länderspielpause im November, als sich die deutsche Nationalmannschaft in den prestigeträchtigen Duellen mit der Türkei und Österreich geschlagen geben musste, hofft man im neuen Jahr auf Besserung.

Doch die Gegner haben es in sich. Am 23. März reist die DFB-Elf um Nachwuchshoffnung Florian Wirtz nach Lyon, um gegen Frankreich zu testen. Nur drei Tage später steht in Frankfurt das zweite Heimspiel von Nagelsmann als Trainer der Nationalmannschaft vor der Brust. Gegner sind die Nachbarn aus den Niederlanden.

Die Nationalmannschaft startet gegen die Niederlande und Frankreich in das EM-Jahr. © IMAGO / Nico Herbertz

Nagelsmann sieht Duelle als „perfekten Start ins EM-Jahr“

Der Bundestrainer freut sich auf die Duelle mit den beiden Top-Nationen und sieht diese als gute Vorbereitung auf die Europameisterschaft. „Zwei traditionsreiche Duelle gegen große Fußballnationen sind der perfekte Start in das EM-Jahr. Frankreich zählt zu den Topfavoriten auf den Titel, auch mit den Niederlanden ist zu rechnen“, erklärte Nagelsmann die Auswahl der Gegner.

Der 36-Jährige selbst weiß, dass die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2023 deutlich hinter den Erwartungen geblieben war. „Ich bin mir sicher, dass wir uns im vergangenen Jahr, mit dem wir alle nicht zufrieden sind, unter Wert verkauft haben. Wir haben viel Arbeit vor uns, um optimal vorbereitet in die ersten Länderspiele des Jahres und vor allem in das Turnier zu gehen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir sind heiß und freuen uns sehr auf diese Herausforderungen“, blickte Nagelsmann in die Zukunft.

Welcher ist Ihr Favorit? Alle EM-Bälle der Geschichte Fotostrecke ansehen

Mit einem Sieg über Frankreich zur EM-Euphorie?

Bereits im September, wenige Tage nach der Entlassung von Hansi Flick, hatte die DFB-Auswahl ein Testspiel gegen Frankreich unter der Regie von Rudi Völler gewonnen. Mit einem erneuten Sieg über den Top-Favoriten könnte sich die Nationalmannschaft viel Kredit zurückerarbeiten und eine Euphorie auslösen.

In der Gruppe A bei der Europameisterschaft trifft die Nagelsmann-Elf auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die Gruppenphase soll den Grundstein für eine erfolgreiche Heim-EM legen. (jari)