Stühlerücken an der DFB-Spitze! Bierhoff und Lahm fliegen aus Präsidium

Von: Tom Offinger

Versteinerte Mienen: Oliver Bierhoff und Philipp Lahm (re.). © IMAGO / Patrick Scheiber

Das Stühlerücken beim DFB geht munter weiter. Nach der Neuwahl des Präsidenten müssen mit Oliver Bierhoff und Philipp Lahm auch zwei bekannte Gesichter ihre Präsidiums-Posten räumen.

Frankfurt am Main - Beim DFB beginnt in diesen Tagen eine neue Zeitrechnung. Mit Bernd Neuendorf übernimmt ein neuer Präsident die Geschicke des größten Sportverbandes der Welt, bald folgt auch der Umzug von der Otto-Fleck-Schneise in die nagelneue DFB-Akademie in der Frankfurter Kennedyallee. Oliver Bierhoff und Philipp Lahm gehörten in den vergangenen Jahrzehnten zu den führenden Gesichtern des Deutschen Fußballverbands, sei es als erfolgreiche Spieler oder Funktionäre. Diese Tage sollen nun gezählt sein.

Chaos beim DFB: Rainer Koch sorgt für strittige Satzungsänderung

Wie die Bild-Zeitung berichtet, zählen Bierhoff und Lahm seit dem DFB-Bundestag am Freitag nicht mehr zum Präsidium des Verbands. Das Führungsgremium besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern und beinhaltet mit der ehemaligen Nationalspielerin Célia Sasic damit nur noch einen früheren Fußballprofi.

Die Entscheidung, die von vielen unbemerkt blieb, geht selbst auch auf den geschichtsträchtigen Bundestag am vergangenen Freitag zurück. Rainer Koch, umstrittener DFB-Vizepräsident und Präsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV) hatte vor seiner eigenen Abwahl aus dem Präsidium mit Satzungsänderungen Einfluss auf die Ausrichtung des Gremiums genommen. Kritiker des 68-Jährigen, wie Bierhoff und Lahm, sollten als sogenannte „kooptierte Mitglieder“ nicht mehr mit „beratender Stimme“ Einfluss auf die Entscheidungen des Präsidiums nehmen.

Bierhoff und Lahm: Größte Erfolge zusammen

Eine zukünftige Teilnahme an den Sitzungen ist sowohl Bierhoff als auch Lahm noch gestattet, allerdings können sie diese Rolle nur noch als offiziell „eingeladene Gäste“ des neuen Präsidenten Neuendorf wahrnehmen. Einen gesteigerten Wert sollen nach Bild-Informationen allerdings beide nicht darauf legen.

Als Manager der deutschen Nationalmannschaft und als Direktor Nationalmannschaften und Akademie war Bierhoff lange Zeit maßgeblich am Erfolg des DFB-Teams beteiligt. Seinen größten Triumph durfte er gemeinsam mit Philipp Lahm feiern: Der Münchner führte die Nationalmannschaft im Sommer 2014 in Brasilien zum vierten Weltmeistertitel, ehe er im Anschluss seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 113 Spielen und fünf Toren beendete.

Derzeit fungiert der frühere Star des FC Bayern München als Chef des Organisationskomitees für die Fußball-Europameisterschaft 2024. (to)