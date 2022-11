TV-Kritik zum DFB-Spiel: Mit Genitiv-Skeptiker Lothar Matthäus und einem lustig aufgelegten Freund

Von: Jörg Heinrich

Die deutsche Nationalelf gewann glanzlos mit 1:0 im Oman. Spannender als das Spiel war allerdings die Übertragung. Die TV-Kritik von Jörg Heinrich.

Oh Mann, Oman! Bei RTL war die Mannschaft zu sehen, die bei der WM so nicht spielen wird – auf dem Sender, der die WM nicht überträgt. Als Generalprobe war der Wüsten-Kick also eher ungeeignet. Aber wir haben vorab recherchiert: Der 2020 verstorbene omanische Sultan Qaboos, nach dem das Stadion benannt ist, galt als liberaler Muslim, der Menschenrechte nicht ganz so schlimm fand wie die Kollegen in Katar. Er war beinahe ein Demokratie-Diktator. Außerdem liegt Oman in der Menschenrechts-Weltrangliste auf Platz 60, 25 Plätze vor Katar. Insofern sprach – außer Steffen Freund – wenig gegen das Zuschauen.

TV-Kritik zum Länderspiel: RTL-Moderatorin Papendick stichelt gegen WM-Sender

Laura Papendick und Lothar Matthäus leiteten die RTL-Üebrtragung des Länderspiels. © Screenshot RTL

Die Moderatorin: Laura Papendick brachte die wegweisende Information unters Volk, dass „die WM tatsächlich immer, immer näher rückt“. Wir können das bestätigen. Weil ihr Sender das Turnier nicht überträgt, stichelte die Laura mit einer Zuschauerumfrage gegen ARD, ZDF und Magenta: „Schauen Sie die WM, oder boykottieren Sie diese?“ Ergebnis: 48 Prozent wollen gucken – wahrscheinlich, weil sie aus Katar nicht die antike Bildqualität von RTL ohne HD ertragen müssen.

Der Experte: Viele hatten große Angst davor, dass sich Lothar Matthäus zur Politik äußert, aber es ging überwiegend gut. Der in Wüsten-Weiß gedresste Rekord-Nationalfranke wusste natürlich, dass die Missstände in Katar ein „Dehma“ sind. Aber die Spieler hätten vorab vom DFB alles erfahren, „auf was dass man achten soll“, es kann also gar nichts passieren. Dann referierte der Genitiv-Skeptiker noch ein wenig über „die Geschichte des deutschen Fußball“ und forderte, jetzt den Stecker Richtung Sport umzustecken. Grammatikalisch wird man Scheich Lothar bei der WM weniger vermissen. Aber er holte persönlich gute Infos von Thomas Müller ein, und fachlich ist er schon ein ordentlicher Vertreter des Analysierens.

TV-Kritik zu Oman gegen Deutschland: Auch Steffen Freund war gut aufgelegt

Die Kommentatoren: Marco Hagemann, der die WM für MagentaTV kommentieren wird, übte schon mal für Katar. Steffen Freund sitzt dann aber wohl nicht neben ihm – wobei der Europameister gestern weniger überdreht und teilweise sogar witzig war. Amüsanteste Erkenntnis: „Die ganze Mannschaft vom Oman ist so viel wert wie Niclas Füllkrug.“ Bonus: Er war top informiert über Neu-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap und dessen Art des Fußballspielens.