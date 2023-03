DFB-PK mit Flick und Kimmich: Wie reagieren Vorgänger und Bayern-Star auf das Nagelsmann-Aus?

Von: Antonio José Riether

Wie reagieren Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Hansi Flick und FCB-Star Joshua Kimmich auf die Freistellung von Julian Nagelsmann? Die DFB-PK im Live-Ticker.

DFB vor Neuanfang: Am Samstag steigt das erste Länderspiel nach der Katastrophen-WM in Katar.

Vor der Partie gegen Peru lädt der DFB zur PK: Bundestrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich werden dieser beiwohnen.

Nicht nur DFB-Themen im Fokus: Fragen zum Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern werden ebenfalls erwartet.

Ab 13 Uhr startet die Pressekonferenz: Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Frankfurt am Main – Eigentlich konnten sich die Nationalspieler des FC Bayern München während der Länderspielpause stets auf die Nationalelf fokussieren, angesichts der Geschehnisse der letzten Tage wird das diesmal schwer möglich sein. Seit der letzten DFB-Pressekonferenz am Montag ist einiges passiert, so wurde die Freistellung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann sowie die Installation von Thomas Tuchel beim Rekordmeister am Donnerstagabend bekannt.

DFB-PK im Live-Ticker: Hansi Flick und Joshua Kimmich beantworten die Fragen der Pressevertreter

Da am Samstag das erste DFB-Spiel seit dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, treten Hansi Flick und ausgerechnet der Bayern-Star Joshua Kimmich vor die Mikrofone. Besonders Flick, der von November 2019 bis Sommer 2021 den Cheftrainerposten beim FC Bayern innehatte, wird sich gut in seinen Nachfolger Nagelsmann hineinversetzen können. Ein monatelanger Disput mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sorgte damals für das Ende seiner überdurchschnittlich erfolgreichen Ära bei den Münchnern.

Auch die Reaktion von Joshua Kimmich auf die Freistellung seines Trainers wird mit Spannung erwartet. Die Spieler wurden offenbar von der plötzlichen Entscheidung des Vereins überrascht, wie etwa die Reaktion von João Cancelo zeigt, der in einem Live-Interview über die Beurlaubung seines Trainers informiert wurde.

Hansi Flick und Joshua Kimmich werden an der DFB-PK vor dem Spiel gegen Peru beiwohnen. © Hartenfelser/Jan Huebner/imgo

DFB-PK heute live: Gegen Peru startet die Nationalelf in die EM-Vorbereitung

Neben dem aktuellen Trainerbeben bei den Bayern werden sich der Bundestrainer und der Mittelfeldmann aber voraussichtlich auch zu der aktuellen Verfassung der Nationalelf sowie zum Personal äußern. Das DFB-Team startet mit dem Heimspiel gegen Peru am Samstagabend in die lange EM-Vorbereitung, als Gastgeber der Europameisterschaft wird das DFB-Team bis Turnierbeginn ausschließlich Testspiele absolvieren. Gegen den 21. der Weltrangliste macht die Flick-Truppe in Mainz den Anfang. (ajr)