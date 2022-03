DFB-Team vor Testspiele: PK jetzt im Live-Ticker - Hochmotivierter Wahl-Portugiese schwärmt

Von: Patrick Freiwah

Zurück im Kreise der Nationalmannschaft: Julian Weigl. © Jan Huebner / Imago

Im Jahr 2022 findet die WM in Katar statt. Für das DFB-Team geht es in die heiße Phase, zwei wichtige Testspiele stehen an. Wir begleiten die PK vorab im Live-Ticker.

Ab Ende November findet die umstrittene Fußball-WM 2022* in Katar statt.

Das DFB-Team absolviert die ersten Länderspielauftritte des Jahres - gegen Israel und die Niederlande.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag (24. März) nehmen Julian Weigl und David Raum Stellung, wir sind im Live-Ticker dabei.

13.31 Uhr: Julian Weigl, der nach einigen Jahren in den DFB-Kader zurückkehrt, möchte „der Mannschaft helfen, überzeugen“ und seine Rolle aus dem Verein auf die DFB-Auswahl übertragen. Seine Chancen für ein WM-Ticket bewertet der Wahl-Portugiese so: „Die Spielidee des Trainers schnell annehmen, meinen Platz annehmen und die Bälle fordern“, erklärt der Benfica-Star. Er möchte zeigen, dass sich Hansi Flick auf ihn verlassen kann - und das „zu jeder Zeit“. Natürlich gehört für ihn auch der Erfolg mit Lissabon dazu, denn wenn dem Verein sogar der Halbfinaleinzug gelingen würde, spiele das auch seinen DFB-Chancen in die Karten.

13.26 Uhr: Sichtlich gereift scheint der Ex-Löwe Weigl zu sein. Er spricht über frenetische portugiesische Anhänger und wie wertvoll es sei, dass man zwar mit seiner Mannschaft mal verlieren kann - dies aber weniger schwer wiege, wenn man heim kommt und die kleine Tochter lächelt einen an.

13.23 Uhr: Julian Weigl, der mit Benfica im CL-Viertelfinale steht, ist nun an der Reihe. Er plaudert über sein Portugal-Abenteuer und erklärt, dass er auch im Mittelfeld des DFB-Teams „ordnen und Stabilität herstellen“ möchte.

Nationalmannschaft in der PK: Hoffenheims Shootingstar der neue Kabinen-DJ?

13.20 Uhr: Raum erklärt noch, dass Liverpools Andy Robertson eines seiner Idole und Vorbilder sei. „Vielleicht kann ich ihn ja irgendwann einmal überholen“, schmunzelt der 1899-Shootingstar. Damit wird der flinke Außenverteidiger aus der PK entlassen und darf sich in den Speisesaal begeben... Es folgt der fliegende Wechsel zu Julian Weigl!

13.16 Uhr: Welche Ziele hat Raum für das Saisonfinale? „Natürlich wollen wir mit Hoffenheim in den internationalen Wettbewerb, um uns auch in diesem Umfeld bewähren zu können.“ Außerdem erklärt er, ob er in Sachen Ernährung den Fitness-Fanatikern Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski nacheifert: „Ich versuche meinen Körper zu pflegen, mache mittlerweile auch Yoga. Zum Glück bin ich schon seit einiger Zeit verletzungsfrei.“ Generell habe er sich „gut im Griff“, jedoch solle man sich ab und zu „auch mal belohnen“ - und meint damit Lebensmittel.

13.11 Uhr: Hoffenheims „Kabinen-DJ“ erklärt, ob er diese Funktion auch beim DFB-Team einnehmen wolle: „Ich belasse es erstmal dabei, auf dem Zimmer meine Musik zu hören.“ Dazu schwärmt er vom Umfeld bei der TSG und erklärt die Bedeutung, wie wichtig es ist, in einem ruhigen Umfeld wie im Kraichgau seine Leistung abrufen zu können.

DFB-Team: Raum erklärt Herangehensweise für A-Nationalmannschaft

13.08 Uhr: „Es wäre ein Traum, meine erste WM zu spielen“, lässt der Hoffenheimer wissen. Er nimmt Stellung zur Nachwuchsarbeit im DFB und der Nominierung einiger U21-Titelträger. Wegen „scharfer Flanken“ und „schneller Vorstöße“ sei der Linksverteidiger nominiert worden - und er möchte beim DFB-Team auf ähnliche Weise agieren wie bei seinem Klub.

13.03 Uhr: Die Antwort? Es gibt keine Begründung. Hoffenheims David Raum begrüßt die Teilnehmenden in Neu-Isenburg bei Frankfurt und spricht über die Partie gegen Israel am Samstag, in seiner Heimspielstätte in Sinsheim.

13.02 Uhr: Jetzt müsste es eigentlich losgehen! Doch die PK des DFB-Teams kommt weiter nicht in die Gänge. Mal sehen, mit welcher Begründung die Akteure (voraussichtlich) in Kürze den Betrieb aufnehmen.

Hoffenheims David Raum bei der PK der DFB-Auswahl. © Screenshot: DFB-TV

12.56 Uhr: Die Verbindung steht schonmal. Im Hintergrund hören wir das Grummeln der versammelten Medienschar. Es dürfte nicht lange dauern, ehe sich der erste Protagonist aus dem DFB-Team auf dem Podium einfindet.

12.53 Uhr: Verzögerung in Frankfurt! Eigentlich ist der Beginn für 12.45 Uhr anberaumt. Doch der Live-Stream geht nicht auf Sendung. Gibt es in der DFB-Zentrale womöglich technische Schwierigkeiten? Der neue Beginn ist für 13 Uhr vorgesehen. Womöglich dauerte die Trainingseinheit von Bundestrainer Flick ein wenig länger...

12.42 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Mit Weigl und Raum sprechen zwei Protagonisten, die ihre Teilnahme bei der WM in Katar Stand jetzt noch keineswegs sicher haben. Sie werden vermutlich über ihre Chancen für ein Ticket gefragt und wie die Trainingstage der ersten Zusammenkunft der Nationalmannschaft im Jahr 2022 gelaufen sind.

DFB-Team in der PK: Weigl und Raum sprechen in Frankfurt

Frankfurt - Der Auftakt ins WM-Jahr hält für die deutsche Nationalmannschaft zwei Länderspiele bereit: Am Samstag (26. März) geht es gegen Israel, drei Tage später steht am Dienstag der Kracher gegen die Niederlande auf dem Programm.

Auf einer Pressekonferenz in der DFB-Zentrale in Frankfurt nehmen Protagonisten des DFB-Teams Stellung zu den kommenden Aufgaben. Am Donnerstag sind es zwei Shootingstars im deutschen Kader.

Julian Weigl, der mit Benfica Lissabon im Viertelfinale der Champions League* steht. Dazu wird David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim Rede und Antwort stehen. Der Linksverteidiger spielte in der vergangenen Saison noch für Greuther Fürth und hat sich durch starke Leistungen in den Kader der deutschen Nationalmannschaft gespielt. (PF)