DFB-PK heute im Live-Ticker: Schaffen Sie gegen Japan die Kehrtwende, Herr Flick?

Von: Melanie Gottschalk

Hansi Flick steht unter Druck. Seit vier Spielen konnte das DFB-Team nicht mehr gewinnen. Vor dem Japan-Test stellt sich der Bundestrainer den Medien – die PK im Live-Ticker.

Bundestrainer Flick stellt sich vor dem Test gegen Japan am Samstag, 9. September, den Fragen der Journalist:innen

Julian Brandt positiv: DFB-Team will sich gegen Japan Schwung für den Aufbruch holen

Vor Test gegen Japan: DFB-Star Kai Havertz kritisiert deutsche Fans

Wolfsburg – Für das DFB-Team stehen wichtige Spiele auf dem Plan. Denn nach erfolglosen Monaten hofft die Mannschaft um Bundestrainer Hansi Flick gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr) und Frankreich (Dienstag, 21 Uhr) auf Befreiungsschläge. Vor allem mit Japan hat die deutsche Nationalmannschaft noch eine Rechnung offen, bei der WM in Katar im Winter 2022 hagelte es ein 1:2-Niederlage. Der Beginn eines blamablen Turniers, an dessen Ende das DFB-Team nach der Gruppenphase ausschied.

Neun Monate vor ihrer Heim-EM will sich die deutsche Nationalmannschaft nun aber beim nächsten Duell Schwung für den Aufbruch holen. „Wir haben ganz klar das Ziel zu gewinnen – vor allem mit dem Hintergrund der WM“, sagte Julian Brandt vor dem Länderspiel gegen Japan am Samstag. Nur so könne das Land wieder zu Begeisterung am DFB-Team finden.

Die Japaner nannte der Dortmunder Offensivspieler „extrem quirlig. Das ist eine Truppe, die extrem viele lauffreudige Spieler hat, die viel in die Tiefe gehen, die eine gute technische Ausbildung genossen haben.“ Vielen Spielern sei die Bundesliga überdies bestens bekannt, „dadurch sind sie an den europäischen Fußball gewöhnt. Sie sind ein guter Gegner für uns.“ Japan sei ohnehin „keine Mannschaft, die sich vor anderen Nationen verstecken muss“, sagte Brandt.

Das DFB-Team konnte seit März kein Spiel mehr gewinnen. Nun soll gegen Japan die Kehrtwende her. © Christian Schroedter/imago

Begeisterung für das DFB-Team blieb zuletzt aus. Das frühe Ausscheiden bei der WM in Katar und die anschließenden Leistungen haben bei den Anhänger:innen nicht unbedingt Euphorie entfacht – neun Monate vor der Heim-EM alles andere als gut. DFB-Star Kai Havertz übt Kritik an den Fans: „Wir haben in den letzten Monaten viel Kritik bekommen, oftmals nicht zurecht“, sagte er am Donnerstag (7. September) auf einer Pressekonferenz.

Die negative Stimmung im Land während der WM habe wesentlich zu dem sportlichen Desaster beigetragen. „Es sollte jedem aufgefallen sein in der Nachbetrachtung der WM, dass wir nicht so viel Rückhalt hatten im Land“, so der 24-jährige Star des FC Arsenal. „Fußballerisch betrachtet war kein Support vorhanden, da waren wir auf uns alleine gestellt.“ Mit Ergebnissen will die Mannschaft nun das Feuer wieder entfachen, damit die EM im eigenen Land im kommenden Sommer ein versöhnliches Ende nimmt. (msb/dpa)