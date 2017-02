DFB-Pokal 16/17: So sehen Sie die Viertelfinal-Auslosung live im TV und im Live-Stream

München - Nach dem Achtelfinale ist vor dem Viertelfinale. Im DFB-Pokal geht es jetzt Schlag auf Schlag. Hier erfahren Sie, wo Sie die Auslosung live im TV und im Live-Stream sehen können.

Zwischen der 2. Runde und dem Achtelfinale im DFB-Pokal vergingen mehr als drei Monate. Umso schneller folgt nun das Viertelfinale. Schon am 28. Februar und am 1. März - und damit nur drei Wochen nach dem Achtelfinale - werden die Partien der Runde der besten acht Teams gespielt. Doch wer trifft auf dem Weg zum Finale am 27. Mai im Berliner Olympiastadion aufeinander? Die Antwort gibt es direkt im Anschluss an den letzten Abpfiff des Achtelfinales - dann werden die Lose gezogen.

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sie Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal live sehen können.

DFB-Pokal 16/17: Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal live im Free-TV

Die ARD zeigt am Dienstag und Mittwoch nicht nur jeweils eine Achtelfinal-Partie live, sondern darf anschließend auch die Auslosung der Viertelfinal-Spiele übertragen. Die Pokal-Sendung am Mittwoch dauert offiziell bis 23:15 Uhr. Nach dem Abpfiff des Duells zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC werden die Zusammenfassungen der anderen Spiele des Tages ausgestrahlt und von Moderator Matthias Opdenhövel sowie Experte Mehmet Scholl thematisiert.

Sollten der BVB und die Berliner in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen, würden sich alle weiteren Inhalte der Sendung verschieben. Entsprechend könnte die Auslosung damit auch erst rund um Mitternacht stattfinden. Eigentlich ist von der ARD geplant, von 23:15 Uhr bis 23:45 Uhr den "Sportschau Club" mit Moderator Alexander Bommes und Sidekick Arnd Zeigler auszustrahlen. Im Rahmen dieser Sendung werden die Partien der Runde der letzten acht Teams ermittelt.

„Losfee“ ist diesmal der deutsche Sänger Mark Forster (“Au Revoir“, „Wir sind groß“). Als Ziehungsleiter wird der U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz fungieren. Auch das Viertelfinale der Frauen wird im Anschluss ausgelost. Qualifiziert sind der VfL Wolfsburg, der FC Bayern München, der SC Sand, der SC Freiburg, der BV Cloppenburg, Bayer Leverkusen, Werder Bremen und der 1. FFC Frankfurt.

Die Viertelfinalbegegnungen der Männer sind für den 28. Februar/1. März terminiert.

DFB-Pokal 16/17: Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal im Live-Stream

Die Auslosung können Sie aber auch im Live-Stream der ARD verfolgen, da der Free-TV-Sender sein komplettes Fernsehprogramm auch im Internet ausstrahlt. So lassen sich nicht nur die Übertragungen der Spiele, sondern auch die Viertelfinal-Auslosung über Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen. Die passende App hierzu finden Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Nutzer im Google Play Store.

Wichtig: Beim Abspielen von Live-Streams sollten Sie unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Denn die Nutzung dieser Angebote kann Ihre vertraglich vereinbarte Datenmenge rasch aufbrauchen. Folglich könnte am Ende des Monats bei Erhalt der Rechnung zu Ihrem Mobilfunkvertrag eine böse Überraschung drohen.

DFB-Pokal 16/17: Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal bei uns im Live-Ticker

Unsere Onlineredaktion begleitet die Auslosung des Pokal-Viertelfinals im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert keine Ziehung. Darüber hinaus finden Sie auf unserem Portal auf tz.de alle Informationen rund um den DFB-Pokal.

DFB-Pokal 16/17: Die Achtelfinal-Paarungen in der Übersicht

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 7. Februar 2017 18:30 Uhr Hamburger SV - 1. FC Köln -:- 7. Februar 2017 18:30 Uhr FC Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld -:- 7. Februar 2017 20:45 Uhr FC Bayern - VfL Wolfsburg -:- 7. Februar 2017 20:45 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach -:- 8. Februar 2017 18:30 Uhr Sportfreunde Lotte - TSV 1860 -:- 8. Februar 2017 18:30 Uhr SV Sandhausen - FC Schalke 04 -:- 8. Februar 2017 20:45 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC -:- 8. Februar 2017 20:45 Uhr Hannover 96 - Eintracht Frankfurt -:-

