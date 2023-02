DFB-Pokal mit großer Änderung im Achtelfinale: Wann und wo die Spiele live im TV und Stream laufen

Von: Tim Althoff

Beim Achtelfinale des DFB-Pokals treffen unter anderem Bayern München auf Mainz 05, Borussia Dortmund auf den VfL Bochum und RB Leipzig auf TSG Hoffenheim. © Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird erstmal aufgesplittet. Alle Infos, wann die Spiele live im TV und Stream laufen und wer überträgt.

München ‒ Auf Fußball-Fans kommt eine große Überraschung im Achtelfinale des DFB-Pokals zu. Zum ersten Mal wird der Spieltag, der eigentlich innerhalb einer Woche am Dienstag und Mittwoch ausgespielt wird, auf zwei Wochen aufgeteilt. So finden die Spiele am 31. Januar, 1. Februar, 7. Februar und 8. Februar statt. Jeweils zwei Partien werden pro Tag angepfiffen, eines um 18.00 Uhr und eines um 20.45 Uhr.

Es wird also auch keine Konkurrenz mehr geben können, jede Begegnung kann im Einzelspiel verfolgt werden. Der DFB erhofft sich davon höhere Erlöse durch die Vermarktung der TV-Rechte. Laut eigenen Angaben erwartet der Verband eine Steigerung von rund 20 Prozent pro Saison. Durch die Aufsplittung des Spieltags kann beispielsweise eine Partie mehr im Free-TV gezeigt werden.

Begegnung Anstoßzeit SC Paderborn - VfB Stuttgart 31. Januar 2023, 18.00 Uhr Union Berlin - VfL Wolfsburg 31. Januar 2023, 20.45 Uhr RB Leipzig - TSG Hoffenheim 1. Februar 2023, 18.00 Uhr 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 1. Februar 2023, 20.45 Uhr SV Sandhausen - SC Freiburg 7. Februar 2023, 18.00 Uhr Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 7. Februar 2023, 20.45 Uhr 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 8. Februar 2023, 18.00 Uhr VfL Bochum - Borussia Dortmund 8. Februar 2023, 20.45 Uhr

DFB-Pokal: Auch Viertelfinale soll nächstes Jahr zerstückelt werden

Einzig von den Spielen am Dienstag, dem 31. Januar, wird keins im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Regelung gilt grundsätzlich bis zur Saison 2025/2026. Ab der nächsten Spielzeit soll auch das Viertelfinale aufgebrochen werden. Alle vier Partien werden an vier verschiedenen Abenden geplant. In diesem Jahr gilt das noch nicht, weil der Spielplan durch die Winter-WM in Katar ohnehin schon zu eng ist.

Im Achtelfinale kommt es dieses Jahr gleich zu zwei Derbys. Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund zum Ruhrpott-Duell und in Süd-Hessen lebt die Rivalität zwischen dem SV Darmstadt und Eintracht Frankfurt wieder auf. Auch der VfL Wolfsburg hat eine kurze Anreise nach Köpenick zu Union Berlin. Außerdem erwartet der FSV Mainz 05 den Rekordmeister Bayern München und RB Leipzig nimmt die TSG Hoffenheim zum berüchtigten „El Plastico“ in Empfang.

Achtelfinale des DFB-Pokals: Wer zeigt die Partien live im TV?

Grundsätzlich können alle Spiele des DFB-Pokals auf dem Pay-TV-Sender Sky gesehen werden. Dafür ist jedoch ein gültiges Sky-Sport-Abo notwendig. Wenn Sie lediglich das Bundesliga-Paket gebucht haben, haben Sie keinen Zugriff auf die Pokal-Partien.

Drei Spiele werden außerdem im Free-TV laufen. Das Spiel des FC Bayern beim FSV Mainz wird von der ARD übertragen, so auch das hessische Derby in Frankfurt. Das ZDF übernimmt einen Tag später das Ruhrpott-Derby in Bochum.

Wer zeigt das Achtelfinale des DFB-Pokal live im Stream?

Sollten Sie bereits Sky-Kunde sein und das entsprechende Paket gebucht haben, können Sie das Streamingangebot von Sky Go ohne zusätzliche Kosten nutzen. Ohne Abonnement besteht die Möglichkeit, sich kurzfristig beim Sky-Streamingdienst „WOW“ anzumelden. Die jeweiligen Pakete können monatlich und jährlich gekündigt werden und außerdem auf Smart-TVs abgespielt werden.

Die Spiele, die von der ARD und dem ZDF übertragen werden, können kostenlos im Live-Stream auf der Homepage des jeweiligen Senders abgerufen werden.

DFB-Pokal: Die Übertragung der Achtelfinal-Spiele im Überblick

Datum Begegnung TV Live-Stream 31. Januar 2023 SC Paderborn - VfB Stuttgart Sky Sky Go, WOW 31. Januar 2023 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg Sky Sky Go, WOW 1. Februar 2023 RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim Sky Sky Go, WOW 1. Februar 2023 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München ARD, Sky Sky Go, WOW 7. Februar 2023 SV Sandhausen - SC Freibug Sky Sky Go, WOW 7. Februar 2023 Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 ARD, Sky Sky Go, WOW 8. Februar 2023 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf Sky Sky Go, WOW 8. Februar 2023 VfL Bochum - Borussia Dortmund ZDF, Sky Sky Go, WOW