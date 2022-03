Halbfinale im DFB-Pokal: Wo läuft die Auslosung heute live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Am Sonntag werden die Paarungen für das Halbfinale des DFB-Pokals ausgelost. © Matthias Balk/dpa

Heute Abend findet die Halbfinal-Auslosung im DFB-Pokal statt. Hier erfahren Sie, wo und wann die Ziehung live im TV und Stream übertragen wird.

München - Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund sind die beiden großen Favoriten im DFB-Pokal bereits ausgeschieden. Berlin, Leipzig, Hamburg oder Freiburg - an einem dieser Standorte wird nach dem Finale am 21. Mai großer Jubel unter den Fans ausbrechen. Bevor von dem ganz großen Gewinn geträumt werden darf, müssen die verbliebenen Pokal-Teilnehmer Union, RB, HSV und der Sportclub aus dem Breisgau jedoch noch die Hürde ‚Halbfinale‘ überwinden. Am heutigen Sonntagabend (6. März) werden die Halbfinal-Paarungen im DFB-Pokal ausgelost.

Auslosung im DFB-Pokal live: Die Ergebnisse aus dem Viertelfinale in der Übersicht

Union Berlin - St. Pauli 2:1

- St. Pauli 2:1 RB Leipzig - Hannover 96 4:0

- Hannover 96 4:0 Hamburger SV - Karlsruher SC 5:4 nach Elfmeterschießen

- Karlsruher SC 5:4 nach Elfmeterschießen SC Freiburg - VfL Bochum 2:1 nach Verlängerung

DFB-Pokal-Halbfinale: Wer ist jetzt Favorit auf den Titel?

Im Viertelfinale ging es bis auf die Partie zwischen Leipzig und Hannover eng zu - am Ende setzten sich alle Favoriten durch. Den Leipzigern, seit der Amtsübernahme von Trainer Domenico Tedesco im absoluten Formhoch, werden die größten Chancen auf den Pokal-Erfolg eingeräumt. Es wäre der erste große Titel in der Vereinsgeschichte der „Roten Bullen“. Bereits 2019 und 2021 stand RB im Finale - beide Male mussten sich die Leipziger klar geschlagen geben (1:4 gegen Dortmund und 0:3 gegen Bayern). Vielleicht klappt es nun im dritten Anlauf.

Mit Freiburg, Union und dem HSV stehen jedoch noch Gegner im Weg, die mehr als nur Stolpersteine sind. Vor allem Freiburg unter Trainer Christian Streich spielt bisher eine sehr starke Saison - der Pokal-Sieg wäre die Krönung von Streichs bisheriger Trainer-Karriere.

Termine im DFB-Pokal: Wann finden Halbfinale und Finale statt?

Halbfinale 19./20. April 2022 Finale 21. Mai 2022

DFB-Pokal live: Wird die Auslosung heute im Free-TV übertragen?

Ja, die Auslosung wird heute Abend im Free-TV gezeigt.

DFB Pokal heute live: Wo läuft die Halbfinal-Auslosung heute im Free-TV und Stream?

Die Ziehung ist heute Abend ab 19.15 Uhr live in der ARD zu sehen. Moderatorin Esther Sedlaczek wird durch die Auslosung führen. Als Losfeen fungieren Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte und Bundestrainer Hansi Flick. Das Erste bietet allen Interessierten auch einen kostenlosen Live-Stream an - der Stream wird auch auf sportschau.de verfügbar sein.

Halbfinal-Auslosung im DFB-Pokal live: Die Übertragung der Ziehung in der Übersicht

Event Auslosung der Halbfinal-Paarungen im DFB-Pokal Beginn 19.15 Uhr TV ARD Live-Stream ARD-Mediathek / sportschau.de Live-Ticker tz.de

DFB-Pokal live: Die Halbfinal-Auslosung heute im Live-Ticker bei tz.de

In unserem Live-Ticker bei tz.de können Sie die Halbfinal-Ziehung am heutigen Abend auch mitverfolgen. Bei uns bekommen Sie anschließend eine Übersicht der jeweiligen Halbfinal-Paarungen. (kus)