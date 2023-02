Hier läuft die Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal heute im Free-TV und Stream

Von: Philipp Kuserau

Die Auslosung für das DFB-Pokal-Viertelfinale findet am 19. Februar statt. © via www.imago-images.de

Die Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal werden am Sonntag ausgelost. Die Ziehung wird allerdings diesmal nicht in der ARD übertragen.

München - Mit dem 1. FC Nürnberg hat es nur ein Zweitligist in das Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft. Alle weiteren Teilnehmer (Übersicht siehe weiter unten) kommen aus der Bundesliga. Am Sonntag, 19. Februar 2023, werden ab 17.10 Uhr die Viertelfinal-Paarungen ausgelost.

DFB-Pokal-Auslosung für das Viertelfinale: Ziehung wird live im Free-TV beim ZDF gezeigt

Die Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal wird am Sonntag ab 17.10 Uhr live im Free-TV beim ZDF übertragen.

Das ZDF wird allen Zuschauern zeitgleich auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung stellen.

Moderator Sven Voss wird durch die Ziehung führen, Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen fungiert als Losfee und Ziehungsleiter wird DFB-Vizepräsident Peter Frymuth sein.

Auslosung im DFB-Pokal: Welche Teams stehen im Viertelfinale?

Bundesliga 2. Bundesliga FC Bayern München 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund RB Leipzig Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart Union Berlin SC Freiburg

Auslosung im DFB-Pokal: Das ist der Terminplan

Das Viertelfinale geht am 4. und 5. April 2023 über die Bühne, die Halbfinalpartien finden am 2. und 3. Mai statt, das Finale schließlich am 3. Juni im Berliner Olympiastadion.

DFB-Pokal-Auslosung für das Viertelfinale: Die Übertragung in der Übersicht

Event Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal Datum 19. Februar 2023, 17.10 Uhr Free-TV ZDF Live-Stream zdf.de

