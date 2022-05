DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Wer bekommt den FC Bayern - und wer den BVB?

Von: Patrick Mayer

Im Fokus: die Auslosung zum DFB-Pokal. © IMAGO / MaBoSport

Die erste Runde im DFB-Pokal wird an diesem Sonntag ausgelost. Die Lose FC Bayern und Borussia Dortmund sind heiß begehrt. Verfolgen Sie die Auslosung heute Abend ab 19.15 Uhr hier im Live-Ticker.

Auslosung zum DFB-Pokal: Die Ziehung der Lose im Live-Ticker

Auslosung zur 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

Update, 19.15 Uhr: Los geht es mit der Ziehung in der ersten Runde des DFB-Pokals!

Update vom 29. Mai, 19.05 Uhr: Kevin Großkreutz wird also die Lose zur ersten Runde im DFB-Pokal ziehen. Der einstige Bundesliga-Profi spielt mittlerweile für die TuS Bövinghausen in der Westfalenliga 2. Zwischen 2009 und 2015 stand der gebürtige Dortmunder beim BVB unter Vertrag. Heute steht er in seiner Heimatstadt in Fußball-Deutschland im Fokus.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Der FC Bayern und RB Leipzig steigen später ein

Update vom 29. Mai, 18.55 Uhr: Die erste Runde im DFB-Pokal ist für den 29. Juli bis zum 1. August geplant. Der Titelverteidiger RB Leipzig und der Deutsche Meister FC Bayern München steigen aber erst an einem Dienstag und Mittwoch (jeweils 20.45 Uhr) im September in den Wettbwerb ein.

Denn: Beide Bundesligisten bestreiten am 30. Juli den DFL-Supercup, bei dem die Leipziger die Münchner in ihrer Arena empfangen. Es ist ein Hinweis auf den engen Terminplan, weil die Fußball-WM 2022 diesmal im November und Dezember ausgetragen wird. Das hat eng getaktete Wochen für die Profi-Fußballer zur Folge.

Update vom 29. Mai, 18.30 Uhr: In den Lostöpfen zum DFB-Pokal befinden sich auch 21 Landespokalsieger. Unter anderem der FV Illerstissen aus Bayern und die Stuttgarter Kickers aus Württemberg. Auch sie hoffen auf einen großen Klub aus der Fußball-Bundesliga. Im Falle der Schwaben wäre natürlich ein Derby gegen den VfB Stuttgart ein echter Kracher.

DFB-Pokal-Auslosung: Ziehung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau

Erstmeldung vom 29. Mai: München/Dortmund - Alle Blicke auf das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund: An diesem symbolträchtigen Ort wird an diesem Sonntagabend (ab 19.15 Uhr) die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost - übertragen von der ARD-Sportschau. Ziehen wird die Lose ein Dortmunder Original: Weltmeister Kevin Großkreutz, der früher für den BVB und den VfB Stuttgart spielte.

2014 hatte der mittlerweile 33-Jährige den WM-Pokal mit Deutschland in Brasilien gewonnen. Großkreutz assistiert heute Abend dem DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth, der die Auslosung auf alle korrekten Regeln hin überwacht. Moderiert wird die Sendung von Stephanie Müller-Spirra.

DFB-Pokal-Auslosung: Die Lose FC Bayern München und Borussia Dortmund sind heiß begehrt

Wie immer sind die Lose FC Bayern München und Borussia Dortmund bei den unterklassigen Vereinen besonders heiß begehrt. Elf Vereine aus der Regionalliga haben sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert, dazu kommen sieben Klubs aus der viertklassigen Oberliga. Sie alle haben Heimrecht und hoffen auf ein volles Haus gegen einen der Bundesligisten.

Den DFB-Pokal 2021 hatte RB Leipzig vor einer Woche gegen den SC Freiburg gewonnen. Die Sachsen setzen sich gegen die Badener mit einem Mann weniger 5:3 nach Elfmeterschießen durch. Welchem Klub wird der Titelverteidiger zugelost?

Verfolgen Sie die Auslosung zur ersten Runde im DFB-Pokal heute Abend hier im Live-Ticker. (pm)