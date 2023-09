Wann findet die Auslosung für die nächste Runde im DFB-Pokal statt? Alle Infos und Termine

Von: Andre Oechsner

Da noch nicht alle Erstrundenspiele im DFB-Pokal ausgetragen wurden, findet die Auslosung zur 2. Runde extrem spät statt. Hier gibt es alle Infos dazu.

Dortmund – Rund um die Augustmitte ist bereits der Großteil der Spiele in der 1. Runde des DFB-Pokal ausgetragen worden. Da die Begegnungen des FC Bayern bei Preußen Münster und von RB Leipzig bei SV Wehen Wiesbaden wegen des Supercup nach hinten verschoben wurden, findet auch die Auslosung der 2. Runde in diesem Jahr später als gewohnt statt.

DFB-Pokal 2023/24 Auslosung 2. Runde: 1. Oktober 2023, 19.10 Uhr Austragung der 2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023 Anzahl der Teams in der 2. Runde: 32

DFB-Pokal: Wegen Supercup ergeben sich Verschiebungen

Die Ziehung findet an diesem Sonntag (19.10 Uhr), 1. Oktober 2023, im Fußballmuseum in Dortmund statt. Das Erste überträgt die Auslosung in der Sportschau live. Wie bei der ersten Auslosung wird es erneut zwei Lostöpfe geben, aus welchen die verbliebenen Teams gezogen werden.

In einem befinden sich alle Lose mit Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In der anderen Trommel versammeln sich alle Klubs aus den Ligen darunter. Die Klubs aus dem Amateurtopf werden immer zuerst gezogen und jeweils einem Profiteam zugelost. Ist der Amateurtopf leer, wird nur noch aus dem Profitopf gezogen.

Die 2. Runde des DFB-Pokal wird an diesem Sonntag ausgelost. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde live im Free-TV

Das Erste überträgt an diesem Sonntag (19.10 Uhr), 1. Oktober 2023, die Auslosung live

Das Fußballmuseum in Dortmund ist am Sonntag mit einigen Prominenten gefüllt. Als Losfee wird der ehemalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014 Shkodran Mustafi figurieren. Der 31-Jährige ist nach seinem Vertragsende beim spanischen Erstligisten UD Levante momentan ohne Verein. Die Moderation wird Stephanie Müller-Spirra übernehmen, als Ziehungsleiter amtet DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

DFB-Pokal: Der Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24

2. Hauptrunde: 31. Oktober/1. November 2023

31. Oktober/1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024

30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Ausgetragen wird die 2. Runde des DFB-Pokal am 31. Oktober und 1. November. Das Achtelfinale wird zudem noch in diesem Jahr stattfinden. Die restlichen Runden werden jeweils im neuen Jahr 2024 ausgespielt. Das Finale in Berlin ist für den 25. Mai 2024 angesetzt. (aoe)