DFB-Pokal-Viertelfinale: FC Bayern muss gegen Freiburg ran, Kracher-Duell in Leipzig

Von: Patrick Mayer

Im ZDF wurde das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Der FC Bayern bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun, der BVB muss nach Leipzig. Die Spiele im Überblick.

Fazit: Das Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23 ist ausgelost. Titelverteidiger RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund. RB-Coach Marco Rose trifft damit auf seinen früheren Klub. Der FC Bayern München bekommt es in der heimischen Allianz Arena mit dem letztjährigen Pokal-Finalisten SC Freiburg zu tun. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Union Berlin sowie Zweitligist 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart ermitteln die anderen beiden Halbfinal-Teilnehmer. Die Spiele finden am Dienstag, 4. April, und am Mittwoch, 5. April, statt. Das Finale ist für den 3. Juni im Olympiastadion Berlin terminiert.

Viertelfinale im DFB-Pokal (4./5. April 2023): FC Bayern trifft auf SC Freiburg

RB Leipzig - Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt - Union Berlin FC Bayern - SC Freiburg

BVB muss nach Leipzig: Titelverteidiger empfängt Borussia Dortmund.

Update, 17.36 Uhr: Der FC Bayern München empfängt im Viertelfinale Anfang April den SC Freiburg.

Update, 17.35 Uhr: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss gegen Union Berlin ran.

Update, 17.34 Uhr: Das nächste Duell lautet: 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Das war 2007 das Finale.

Update, 17.32 Uhr: Das erste Duell ist gezogen: Titelverteidiger RB Leipzig bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun. Ein echter Kracher!

Update, 17.26 Uhr: Jetzt kann es dann losgehen mit der Ziehung der Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal. Losfee ist die Fußballspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen.

Update, 17.22 Uhr: Das ZDF zieht die Auslosung etwas hinaus. Aktuell wird noch ein Interview von RBL-Coach Marco Rose gezeigt. Sein Vorgänger Domenico Tedesco holte vergangenen Frühsommer mit den Sachsen den Pokal gegen Christian Streich und dessen SC Freiburg.

Update, 17.15 Uhr: Die Top-6 der Bundesliga sind alle noch im DFB-Pokal vertreten. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, hier im Live-Ticker) treffen die Bayern und Union Berlin zum Spitzenspiel aufeinander. Es wäre auch ein mögliches Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals. Gleich geht es an die Lostrommeln.

Update vom 19. Februar, 17.10 Uhr: Los geht es mit der Ziehung des DFB-Pokal-Viertelfinales!

DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinales im Live-Ticker - Bayern-Coach Nagelsmann im Fokus

Update vom 19. Februar, 16.55 Uhr: Auch rund um die Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal ist freilich der Clinch von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit der Schiedsrichterteam nach der Münchner Niederlage in Gladbach ein Thema. Der 35-jährige Coach habe sich laut seinem Arbeitgeber mittlerweile bei den Referees entschuldigt.

„Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen“, erklärte Nagelsmann mit Blick auf den frühen Platzverweis gegen Dayot Upamecano.

DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinales im Live-Ticker - Satte Prämien für die Teilnehmer

Update vom 19. Februar, 16.30 Uhr: Der FC Bayern und alle anderen Viertelfinal-Teilnehmer haben schon jetzt jeweils mehr als 3,1 Millionen Euro an Prämien sicher. Für das Halbfinale gäbe es nochmal satte 3.347.950 Euro obendrauf. Wenn das mal kein Anreiz ist.

DFB-Pokal 2022/23: Prämie pro Klub: 1. Hauptrunde 209.247 Euro 2. Hauptrunde 418.494 Euro Achtelfinale 836.988 Euro Viertelfinale 1.673.975 Euro Halbfinale 3.347.950 Euro Verlierer Finale 2.880.000 Euro Gewinner Finale 4.320.000 Euro

DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinales im Live-Ticker - Nürnberg einziger Zweitligist

Update vom 19. Februar, 16.20 Uhr: Die Lose werden gezogen. Die Duelle für das Viertelfinale im DFB-Pokal werden gesucht. Ab 17.10 Uhr geht es los mit der Ziehung der Lose. Diese Teams sind noch dabei:

FC Bayern München (Deutscher Meister)

Borussia Dortmund

RB Leipzig (Titelverteidiger)

Union Berlin

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger)

VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg (2. Liga)

Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinales im Live-Ticker: Wen bekommt der FC Bayern?

Erstmeldung vom 19. Februar: München/Dortmund - Beim FC Bayern geht es drunter und drüber. Die 2:3-Niederlage der Münchner in Gladbach vermittelte den Eindruck, dass es in diesem Jahr im Kampf um die Meisterschaft richtig spannend werden könnte.

Mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga erhöht den Druck an der Säbener Straße. Seine ganze Anspannung entlud FCB-Coach Julian Nagelsmann gegenüber dem Schiedsrichtergespann, weswegen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt gegen den 35-jährigen Oberbayern ermittelt.

FC Bayern und BVB in der Lostrommel: Gegen wen müssen die beiden Fußball-Riesen ran?

Just in dieser Gemengelage wird an diesem Sonntagabend (ab 17.10 Uhr) im ZDF das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Die Bayern, Borussia Dortmund, Titelverteidiger RB Leipzig, Union Berlin, der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt - alle Teams, die in der Bundesliga oben mit dabei sind, sind noch im Wettbewerb.

Was den Cup umso reizvoller macht. Komplettiert wird das Feld durch den VfB Stuttgart und durch den einzigen Zweitligisten, den 1. FC Nürnberg. Gespielt wird das Viertelfinale am 4. und 5. April.

Wer bekommt es mit dem FC Bayern zu tun? Bekommt der Bundesliga-Gigant ein Heimspiel in der Münchner Allianz Arena? Wer zieht den BVB?

Verfolgen Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinales heute ab 17.10 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)